Полтава выиграла "зарубу" лузеров: обзор матча "Ворскла" – "Карпаты"

После этого поражения львовяне будут зимовать на дне турнирной таблицы украинской Премьер-лиги

"Ворскла" vs "Карпаты" / Фото: Facebook

В чемпионате Украины по футболу состоялся поединок аутсайдеров – "Ворсклы" и "Карпат", которые перед 18-м туром с 11 очками делили последнее 12-е место в Премьер-лиге. На своем поле "Ворскла" одолела "Карпаты" со счетом 2:1, оставив зимовать на дне турнирной таблице львовян. Напомним, также в заключительном туре 2019 года "Динамо" вымучило победу над "Десной" 1:0.

В матче "Ворскла" – "Карпаты" Луизао на 30-й минуте вывел полтавчан вперед – 1:0.

На 39-й минуте львовянин Бойчук сравнял счет – 1:1.

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Но уже на 42-й минуте "Ворскла" реализовала пенальти (отличился Васин), что принесло полтавчанам перед отпуском победу со счетом 2:1.

Отметим, что тренер "Ворсклы" Юрий Максимов в конце матча за бурные эмоции получил от судьи желтую карточку.

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Ворскла – Карпаты – 2:1

Голы: Луизао, 30, Васин, 42 (с пенальти) – Бойчук, 39

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Сапай – Скляр – Кане (Якубу, 84), Луизао, Стрижак (Ндиайе, 46), Ребенок – Васин (Галата, 90+3)

Карпаты: Артым – Якимец, Кучер, Халл, Дубинчак – Козак (Абукар, 46), Клец, Назарина – Кириленко, Бойчук, Лях (Деда, 61)

Предупреждения: Луизао, Пердута, Скляр – Абукар, Халл, Якимец, Кучер, Назарина

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