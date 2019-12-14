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Молодой отец из "Шахтера" может переехать в чемпионат Турции: "горняком" интересуются в Стамбуле

14 декабря, 12:51

22-летний бразильский полузащитник может усилить "Фенербахче"

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Один из турецких грандов,"Фенербахче", заинтересовался полузащитником донецкого "Шахтера" Майконом. Ранее мы писали, что футболист "Шахтера" второй раз стал отцом и давали первые фото малыша.

По информации Fotospor, клуб из Стамбула сейчас ищет исполнителя, который мог бы усилить их полузащиту. Кроме бразильского хавбека "горняков", турецкие "Желтые канарейки" также рассматривают кандидатуры Матиаса Краневиттера из российского "Зенита", а также игроков португальской "Бенфики" Франко Серви и Андрею Живковича.

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Бразилец Майкон летом прошлого года перешел из "Коринтианса" в "Шахтер"за 6,6 миллионов евро, подписав контракт на пять лет. В текущем сезоне 22-летний полузащитник сыграл всего три матча в УПЛ.

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Но редкое появление Майкона на поле вполне объяснимо, так как в этом году "Шахтер" на 210 дней потерял полузащитника сборной Бразилии. Весной южноамериканцу пришлось перенести операцию на коленях и потом долго восстанавливаться.

Смотрите, как Майкон забивал за "Шахтер" луганской "Заре"

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чемпионат Украины Шахтер Донецк чемпионат Турции Фенербахче Майкон

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