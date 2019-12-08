"Мы на другой результат не наиграли": Михайличенко прокомментировал игру с "Зарей"

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал поражение "Заре" в чемпионате Украины.
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"Первая причина – мы не смогли выполнить то, что задумали, а соперник смог. Нельзя говорить, что счет не по игре. Скорее всего, мы на другой результат не наиграли. Бывает, что не идет игра у одного-двух футболистов, но сегодня не получилось у очень многих. У меня нет других комментариев", – отметил наставник.
"Оставшись вдесятером, благодарен ребятам, что они нашли в себе силы, характер, боролись до конца, пытались изменить результат. Но, к сожалению, это не удалось", – рассказал Михайличенко.
Ранее в луганской "Заре" заговорили о спецраздевалках для геев: новые откровения скандального Рафаилова. В руководстве луганского клуба, за которым закрепилось прозвище "Мужики", развили пикантную тему.
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