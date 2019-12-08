Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,88
26,49

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Мы на другой результат не наиграли": Михайличенко прокомментировал игру с "Зарей"

8 декабря, 20:05

Наставник "Динамо" оценил игру киевлян в чемпионате

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал поражение "Заре" в чемпионате Украины.

Читайте также: "Заря" в суперматче обыграла в Киеве "Динамо" и вышла на второе место в чемпионате Украины

"Первая причина – мы не смогли выполнить то, что задумали, а соперник смог. Нельзя говорить, что счет не по игре. Скорее всего, мы на другой результат не наиграли. Бывает, что не идет игра у одного-двух футболистов, но сегодня не получилось у очень многих. У меня нет других комментариев", – отметил наставник.

"Оставшись вдесятером, благодарен ребятам, что они нашли в себе силы, характер, боролись до конца, пытались изменить результат. Но, к сожалению, это не удалось", – рассказал Михайличенко.

Ранее в луганской "Заре" заговорили о спецраздевалках для геев: новые откровения скандального Рафаилова. В руководстве луганского клуба, за которым закрепилось прозвище "Мужики", развили пикантную тему.

Также мы писали, что в состав "Динамо" вернулся вице-чемпион мира.

Смотрите, как Русин забивает в чемпионате Украины:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск Алексей Михайличенко

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" против Висенте Гомеса и сенсация от "Шахтера": результаты 16-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу
"Динамо" в большинстве обыграло "Олимпик" и вернулось на второе место в чемпионате УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" – "Олимпик": донецкое дерби закончилось разгромом гостейЧУ по футболу
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблица
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблицаЧУ по футболу
"Мариуполь" – "Шахтер": приазовцы сенсационно тормозят лидера чемпионата во главе с ТайсономЧУ по футболу
Украинский
Украинский "Золотой мяч": онлайн церемонии Футбольные звезды Украины 2019Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...