На карантине затанцевал: футболист сборной Украины принял участие в "руханке" для школ

Во время простоя спортсмены продолжают находить новые занятия, радуя и себя, и своих почитателей. Сегодня голкипер сборной Украины по футболу Андрей Пятов принял участие в "руханке" – комплексе упражнений под музыку для учеников школ. К слову, вратарь "Шахтера" задумался о смене профессии после карьеры футболиста.

Компанию 35-летнему спортсмену составили модель и артистка Виктория Товстолес, а также ведущая – хореограф Анна Домнич. Футболист сначала чувствовал себя несколько скованно, но потом вошел во вкус. Занятие длилось недолго – меньше четырех минут. Правда, в концовке ведущая несколько нарушила карантин, позволив себе "дать пять" каждому из гостей. Остается надеяться, что все участники после этого быстро пошли мыть руки.

Реклама

Читайте о том, что игрок "Шахтера" готов пойти на сокращение зарплаты.

Напомним, сезон в украинской Премьер-лиге полтора месяца как прерван, но функционеры надеются его доиграть. О сроках пока что не говорят, но, думается, раньше лета чемпионат не возобновится.

Читайте также: стали известны зарплаты судей в чемпионате Украины по футболу.

Смотрите откровенное интервью вратаря "Шахтера" Андрея Пятова

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама