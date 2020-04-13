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"Нужно получить лицензию": вратарь "Шахтера" задумался о смене профессии после карьеры футболиста

13 апреля, 22:26

Максим Перепелица

Андрей Пятов планирует получить тренерскую лицензию

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов поделился мнением о возможности стать тренером. Ранее мы писали, что игрок "Шахтера" готов пойти на сокращение зарплаты.

"Не вижу себя в другой деятельности, кроме как в футболе. Наверное, я хотел бы стать тренером. Но нужно все взвесить, пройти курсы, получить лицензию, подучиться. Тогда уже я смогу определить, готов ли я стать тренером и каким тренером.

Наверное, более готов стать тренером по вратарям. Но когда закончу и пойду на курсы, может, у меня мнение поменяется. Тот же Александр Шовковский в сборной не как тренер по вратарям, а помощник Шевченко. У него другие обязанности", – сказал Пятов.

Ранее Кривцов показал свое жилье в Киеве. Защитник "Шахтера" остановился на квартире, а не доме, из-за близости к центру города. "Мы любим вечерами в кино выехать, в ресторане посидеть. И с детьми, и с друзьями", – объясняет футболист. Естественно, во время карантина от этого пришлось отказаться.

Кстати, тренер "Шахтера" рассказал, как команда будет выходить на тренировки после карантина.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл в первом матче 1/8 Лиги Европы "Вольфсбург"

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Андрей Пятов

Источник: ФФУ

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