"Нужно получить лицензию": вратарь "Шахтера" задумался о смене профессии после карьеры футболиста

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов поделился мнением о возможности стать тренером. Ранее мы писали, что игрок "Шахтера" готов пойти на сокращение зарплаты.

"Не вижу себя в другой деятельности, кроме как в футболе. Наверное, я хотел бы стать тренером. Но нужно все взвесить, пройти курсы, получить лицензию, подучиться. Тогда уже я смогу определить, готов ли я стать тренером и каким тренером.

Наверное, более готов стать тренером по вратарям. Но когда закончу и пойду на курсы, может, у меня мнение поменяется. Тот же Александр Шовковский в сборной не как тренер по вратарям, а помощник Шевченко. У него другие обязанности", – сказал Пятов.