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"Как товарищеская встреча": заявление Игоря Суркиса перед матчем "Шахтер" – "Динамо"

28 мая, 13:22

Олег Люлька Олег Люлька

Украинское "классико" состоится на пустом НСК "Олимпийский" уже в ближайшее воскресенье

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал предстоящий матч против донецкого "Шахтера" в рамках 24-го тура Премьер-лиги. Напомним, эта будет первая официальная игра для обоих грандов украинского футбола после более чем 2-месячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. "Динамо" и "Шахтер" сыграют на НСК "Олимпийский" 31 мая, начало матча при пустых трибунах – 17:00.

"Никакого перевеса не будет. Без зрителей поддержки нет. По накалу матч может быть серьезного уровня, но он будет проходить, как товарищеская встреча. Это всем понятно, – заявил каналу "Футбол 1" Игорь Суркис. – Смотрю матчи чемпионата Германии. Даже матч "Бавария" – "Боруссия" Дортмунд – это похоже на товарищескую встречу"

Игорь Суркис

Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Напомним, перед поединком с "Шахтером""Динамо" обыграло в необычном матче "Олимпик" 2:0: опальный Цитаишвили за 4 минуты забил 2 гола. Спарринг состоял из двух таймов по 30 минут.

В свою очередь "Шахтер" перед "Динамо" разгромил "Оболонь". Забитыми мячами в составе чемпионов Украины отличились Алан Патрик, Марлос, Маркос Антонио и Тете. Этот спарринг проходил в классическом формате – 2 тайма по 45 минут.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Игорь Суркис

Источник: Канал Футбол

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