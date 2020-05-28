"Как товарищеская встреча": заявление Игоря Суркиса перед матчем "Шахтер" – "Динамо"

Украинское "классико" состоится на пустом НСК "Олимпийский" уже в ближайшее воскресенье

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал предстоящий матч против донецкого "Шахтера" в рамках 24-го тура Премьер-лиги. Напомним, эта будет первая официальная игра для обоих грандов украинского футбола после более чем 2-месячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. "Динамо" и "Шахтер" сыграют на НСК "Олимпийский" 31 мая, начало матча при пустых трибунах – 17:00.

"Никакого перевеса не будет. Без зрителей поддержки нет. По накалу матч может быть серьезного уровня, но он будет проходить, как товарищеская встреча. Это всем понятно, – заявил каналу "Футбол 1" Игорь Суркис. – Смотрю матчи чемпионата Германии. Даже матч "Бавария" – "Боруссия" Дортмунд – это похоже на товарищескую встречу"

Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Напомним, перед поединком с "Шахтером""Динамо" обыграло в необычном матче "Олимпик" 2:0: опальный Цитаишвили за 4 минуты забил 2 гола. Спарринг состоял из двух таймов по 30 минут.

В свою очередь "Шахтер" перед "Динамо" разгромил "Оболонь". Забитыми мячами в составе чемпионов Украины отличились Алан Патрик, Марлос, Маркос Антонио и Тете. Этот спарринг проходил в классическом формате – 2 тайма по 45 минут.

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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