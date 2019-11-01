"Нам всегда есть, что с ними делить": эпичный ролик "Шахтера" к матчу с "Динамо" в УПЛ

Дончане готовятся к поединку с киевлянами в чемпионате

"Динамо" vs "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

10 ноября состоится центральный поединок чемпионата Украины, в котором "Шахтер" примет "Динамо" на ОСК "Металлист".

Читайте также: назван лучший игрок кубковой битвы "Динамо" – "Шахтер"

Перед очной встречей Горняки выпустили крутой ролик, в котором готовятся к битве с киевским клубом. Главный слоган видео – "Нам есть, что с ними делить".

Реклама

Напомним, что поединок "Шахтера" и "Динамо" пройдет 10 ноября на ОСК "Металлист", начало в 17:00.

Кстати, названо имя бразильца из "Шахтера", который точно не сыграет в следующем дерби с "Динамо" Киев. Стало известно о решениях контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Среди прочих они затрагивают одного из основных игроков "Шахтера".

Как мы писали ранее, появилась реакция игрока "Шахтера", удаленного в кубковом матче с "Динамо". "Если брать пятибалльную систему, судейство было на единицу, и то не наскребем. Это левый судья вообще, перепуганный", – заявил Тарас Степаненко.

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли в матче за Суперкубок Украины:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама