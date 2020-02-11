Наследство от Сарри: компьютерный гений из Италии будет поднимать "Днепр-1" в шестерку

Дмитрий Михайленко. "Привыкли играть с позиции силы. Но эту неделю прибавляем в обороне"

"Днепр-1" пригласил итальянского специалиста Луиджи Ночентини. 31-летний специалист работал в штабе Маурицио Сарри в "Наполи" и "Челси", будучи членом его так называемой "большой девятки" помощников. Итальянская пресса прозвала Ночентини "компьютерным мастером". Ранее мы писали, что "Днепр-1" проиграл польской "Ягеллонии" из-за единственного гола с пенальти.

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Ночентини войдет в тренерский штаб Дмитрия Михайленко как помощник по тактике. Свой первый официальный матч в 2020 году "Днепр-1" сыграет 23 февраля в чемпионате Украины на выезде против "Карпат". На данный момент СК Днепр-1 занимает восьмое место в УПЛ, но является претендентом на попадание в первую шестерку.

Мы уже сообщали, что "Днепр-1" взял на сборы игроков на две с половиной команды. В Турции у днепрян были запланированы четыре контрольных матча: с командами-середняками чемпионатов Сербии, Польши, Австрии и Чехии.

Смотрите, как "Днепр-1" был разгромлен в декабре "Колосом" – 0:4

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