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Наставник "Зари" стал лучшим тренером шестого тура УПЛ

2 сентября, 11:05

Команда Скрипника сыграла вничью с "Динамо"

Виктор Скрипник

Виктор Скрипник / Фото: официальный сайт УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги шестого тура украинской Премьер-Лиги. Ранее мы рассказывали, как супергол ножницами лишил Михайличенко первой победы. 

После уверенного старта в первенстве страны, "Заря" пережила неприятное поражение от "Александрии" и вылет из Лиги Европы. Поэтому следует отдать должное тренеру луганчан, который сумел сохранить боеспособность и моральный дух в коллективе.

"Заря" – "Динамо": онлайн центрального матча 6-го тура украинской Премьер-лиги

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Матч против "Динамо" продемонстрировал это самым ярчайшим способом. Волевая ничья 2:2, добытая в нем, стала настоящим украшением тура. Поэтому, лауреатом шестого игрового дня в номинации "Тренер тура" Премьер-лиги стал: Виктор Скрипник.

Перед матчем с "Динамо" "Заря" вылетела из Лиги Европы, сыграв дома 2:2 с "Эспаньолом" после выездного поражения 1:3. "Я не могу бросить камень в сторону моей команды. Запал, который был у ребят, хочется опять увидеть", – заявил после прощания с еврокубками Виктор Скрипник.

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чемпионат Украины Заря Луганск Виктор Скрипник

Источник: официальный сайт УПЛ

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