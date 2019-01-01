Наставник "Зари" стал лучшим тренером шестого тура УПЛ

Виктор Скрипник / Фото: официальный сайт УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги шестого тура украинской Премьер-Лиги. Ранее мы рассказывали, как супергол ножницами лишил Михайличенко первой победы.

После уверенного старта в первенстве страны, "Заря" пережила неприятное поражение от "Александрии" и вылет из Лиги Европы. Поэтому следует отдать должное тренеру луганчан, который сумел сохранить боеспособность и моральный дух в коллективе.

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Матч против "Динамо" продемонстрировал это самым ярчайшим способом. Волевая ничья 2:2, добытая в нем, стала настоящим украшением тура. Поэтому, лауреатом шестого игрового дня в номинации "Тренер тура" Премьер-лиги стал: Виктор Скрипник.

Перед матчем с "Динамо" "Заря" вылетела из Лиги Европы, сыграв дома 2:2 с "Эспаньолом" после выездного поражения 1:3. "Я не могу бросить камень в сторону моей команды. Запал, который был у ребят, хочется опять увидеть", – заявил после прощания с еврокубками Виктор Скрипник.

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