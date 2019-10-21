Наставник "Зари" стал лучшим в предыдущем туре, обыграв прямого конкурента

Виктор Скрипник признан лучшим тренером 11-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт Всеукраинского объединения футбольных тренеров. Ранее мы писали, что Вернидуб поспорит с фанатом Путина и Хацкевичем за пост главного тренера польского гранда.
Под его руководством "Заря" сумела в отчетном туре добыть победу в матче против "Десны", несмотря на то, что проигрывала в счете до 80-й минуты матча.
Экспертная комиссия поставила главному тренеру оценку – 4,6.
Кстати, на днях Вернидуб рассказал, что будет делать после того, как не стал тренером "Динамо". "Если принимать команду, то не раньше декабря. Хочется, чтобы новая команда была амбициозной и там президент клуба болел футболом. Но таких сейчас немного", – посетовал экс-тренер "Зари".
Ранее мы писали, что в предыдущем туре донецкий "Шахтер" сокрушил сельский клуб, проведя результативную подготовку перед матчем Лиги чемпионов.Следующий матч горняки проведут с Динамо "Загреб".
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