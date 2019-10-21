Наставник "Зари" стал лучшим в предыдущем туре, обыграв прямого конкурента

Виктор Скрипник / Фото: официальный сайт УПЛ

Виктор Скрипник признан лучшим тренером 11-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт Всеукраинского объединения футбольных тренеров. Ранее мы писали, что Вернидуб поспорит с фанатом Путина и Хацкевичем за пост главного тренера польского гранда.

Под его руководством "Заря" сумела в отчетном туре добыть победу в матче против "Десны", несмотря на то, что проигрывала в счете до 80-й минуты матча.

Экспертная комиссия поставила главному тренеру оценку – 4,6.

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Виктор Скрипник / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Кстати, на днях Вернидуб рассказал, что будет делать после того, как не стал тренером "Динамо". "Если принимать команду, то не раньше декабря. Хочется, чтобы новая команда была амбициозной и там президент клуба болел футболом. Но таких сейчас немного", – посетовал экс-тренер "Зари".

Ранее мы писали, что в предыдущем туре донецкий "Шахтер" сокрушил сельский клуб, проведя результативную подготовку перед матчем Лиги чемпионов.Следующий матч горняки проведут с Динамо "Загреб".

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