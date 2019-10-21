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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Наставник "Зари" стал лучшим в предыдущем туре, обыграв прямого конкурента

21 октября, 12:29

Команда Скрипника обыграла соперника со счетом 2:1

Виктор Скрипник

Виктор Скрипник / Фото: официальный сайт УПЛ

Виктор Скрипник признан лучшим тренером 11-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт Всеукраинского объединения футбольных тренеров. Ранее мы писали, что Вернидуб поспорит с фанатом Путина и Хацкевичем за пост главного тренера польского гранда.

Под его руководством "Заря" сумела в отчетном туре добыть победу в матче против "Десны", несмотря на то, что проигрывала в счете до 80-й минуты матча.

Экспертная комиссия поставила главному тренеру оценку – 4,6.

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Виктор Скрипник

Виктор Скрипник / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

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Кстати, на днях Вернидуб рассказал, что будет делать после того, как не стал тренером "Динамо". "Если принимать команду, то не раньше декабря. Хочется, чтобы новая команда была амбициозной и там президент клуба болел футболом. Но таких сейчас немного", – посетовал экс-тренер "Зари".

Ранее мы писали, что в предыдущем туре донецкий "Шахтер" сокрушил сельский клуб, проведя результативную подготовку перед матчем Лиги чемпионов.Следующий матч горняки проведут с Динамо "Загреб".

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
11
11
0
0
36
6
30
33
Забитые 36
Пропущеные 6
Разница 30
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДинамоДинамоДин
11
7
2
2
23
7
16
23
Забитые 23
Пропущеные 7
Разница 16
Результаты последних матчей: В В В В В
3
ДеснаДеснаДес
11
6
2
3
15
6
9
20
Забитые 15
Пропущеные 6
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В П В
4
АлександрияАлександрияАле
11
6
1
4
14
13
1
19
Забитые 14
Пропущеные 13
Разница 1
Результаты последних матчей: П В В Н В
5
ЗаряЗаряЗар
11
5
4
2
19
11
8
19
Забитые 19
Пропущеные 11
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н В Н П
6
КолосКолосКол
11
4
2
5
9
21
-12
14
Забитые 9
Пропущеные 21
Разница -12
Результаты последних матчей: П П В Н В
7
МариупольМариупольМар
11
3
4
4
9
16
-7
13
Забитые 9
Пропущеные 16
Разница -7
Результаты последних матчей: В Н П П Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
11
3
2
6
10
14
-4
11
Забитые 10
Пропущеные 14
Разница -4
Результаты последних матчей: П П П В П
9
КарпатыКарпатыКар
11
2
3
6
8
15
-7
9
Забитые 8
Пропущеные 15
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П П П В
10
ОлимпикОлимпикОли
11
2
2
7
7
20
-13
8
Забитые 7
Пропущеные 20
Разница -13
Результаты последних матчей: В П П В Н
11
ВорсклаВорсклаВор
11
2
2
7
9
21
-12
8
Забитые 9
Пропущеные 21
Разница -12
Результаты последних матчей: П Н П П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
11
2
2
7
7
16
-9
8
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: Н Н П П П

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чемпионат Украины Заря Луганск Виктор Скрипник

Источник: официальный сайт УПЛ

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