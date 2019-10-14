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Вернидуб поспорит с фанатом Путина и Хацкевичем за пост главного тренера польского гранда

14 октября, 11:15

Варшавская "Легия" ищет замену сербскому наставнику, с которым провалила старт нынешнего сезона

Безработные Вернидуб и Хацкевич

Безработные Вернидуб и Хацкевич / Фото: Facebook

Бывший главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб может оказаться в Польше. В украинском наставнике заинтересован гранд польского футбола – варшавская "Легия", сообщает Futbol.pl.

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Варшавская команда при нынешнем тренере сербе Александре Вуковиче неудачно стартовала в чемпионате Польши, занимая после 11 туров лишь восьмую строчку в турнирной таблице Экстракласы. Для выхода из кризиса руководство "Легии" намерено применить шоковую терапию в виде смены коуча.

Сообщается, что, помимо Юрия Вернидуба, на должность главного тренера "Легии" рассматриваются экс-наставник сборной Казахстана Станимир Стоилов и бывший тренер "Спартака" – фанат Путина Олег Кононов. Также ранее поговаривали, что варшавскую команду может возглавить экс-тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич.

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Юрий Вернидуб

Юрий Вернидуб / Фото: AFP

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Кстати, на днях Вернидуб рассказал, что будет делать после того, как не стал тренером "Динамо". "Если принимать команду, то не раньше декабря. Хочется, чтобы новая команда была амбициозной и там президент клуба болел футболом. Но таких сейчас не много", – посетовал экс-тренер "Зари".

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Отметим, что четыре года назад "Легия" встречалась с "Зарей", возглавляемой Юрием Вернидубом, в Лиге Европы. Тогда по сумме двух матчей в следующий раунд вышли поляки.

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Заря Луганск Юрий Вернидуб чемпионат Польши Олег Кононов Легия Александр Хацкевич

Источник: Сегодня|Спорт

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