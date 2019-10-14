Вернидуб поспорит с фанатом Путина и Хацкевичем за пост главного тренера польского гранда

Бывший главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб может оказаться в Польше. В украинском наставнике заинтересован гранд польского футбола – варшавская "Легия", сообщает Futbol.pl.
Читайте также: Онлайн матча Украина Португалия в отборе на Евро-2020
Варшавская команда при нынешнем тренере сербе Александре Вуковиче неудачно стартовала в чемпионате Польши, занимая после 11 туров лишь восьмую строчку в турнирной таблице Экстракласы. Для выхода из кризиса руководство "Легии" намерено применить шоковую терапию в виде смены коуча.
Сообщается, что, помимо Юрия Вернидуба, на должность главного тренера "Легии" рассматриваются экс-наставник сборной Казахстана Станимир Стоилов и бывший тренер "Спартака" – фанат Путина Олег Кононов. Также ранее поговаривали, что варшавскую команду может возглавить экс-тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич.
Кстати, на днях Вернидуб рассказал, что будет делать после того, как не стал тренером "Динамо". "Если принимать команду, то не раньше декабря. Хочется, чтобы новая команда была амбициозной и там президент клуба болел футболом. Но таких сейчас не много", – посетовал экс-тренер "Зари".
Читайте также: "Мне нужно было уйти летом": Хацкевич жалеет, что остался в "Динамо"
Отметим, что четыре года назад "Легия" встречалась с "Зарей", возглавляемой Юрием Вернидубом, в Лиге Европы. Тогда по сумме двух матчей в следующий раунд вышли поляки.
Смотрите, как экс-команда Вернидуба "Заря" устроила триллер в игре чемпионата с "Шахтером"
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк