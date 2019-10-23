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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Я тебе не верю: защитник "Шахтера" раскритиковал VAR в Лиге чемпионов

23 октября, 10:43

Во втором евроматче кряду "горняки" получили в свои ворота пенальти. Кривцов с обоими 11-метровыми не согласен

Сергей Кривцов. Фото shakhtar.com

Сергей Кривцов. Фото shakhtar.com

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Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов выступил в унисон со своим одноклубником Коноплянкой, назвавшим несправедливым пенальти, который испанский арбитр Матео Лаос назначил в пользу загребского "Динамо" в поединке третьего тура Лиги чемпионов в Харькове. Напомним, игра завершилась со счетом 2:2, в результате чего "Шахтер" остался на третьем месте в группе С.

"Я говорил с Пятовым об эпизоде с пенальти. Андрей сказал, что игрок соперника постоянно становился во вратарскую площадку, пытался заблокировать его. Пятов говорит, что при очередном таком моменте он упал, когда соперник в него врезался. Но судья посчитал, что это – пенальти"

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"Знаете, после матча с "Аталантой" я не верю в VAR", – добавил Сергей Кривцов, имея в виду спорный пенальти в ворота "горняков" в игре предыдущего тура Лиги чемпионов в Милане, назначенный после использования системы видеопомощи арбитрам.

Анализируя матч с загребским "Динамо" в целом, защитник "Шахтера" Сергей Кривцов отметил: "Хотели выиграть, заработать три очка. Не получилось. Были ошибки индивидуального характера. После забитого гола перестали бегать, открываться. Начали играть за счет индивидуальных действий. Из-за этого стали терять мячи в простых ситуациях и получать на свои ворота контратаки".

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер СитиМанчестер СитиМан
3
3
0
0
10
1
9
9
Забитые 10
Пропущеные 1
Разница 9
Результаты последних матчей: В В В
2
Динамо ЗагребДинамо ЗагребДин
3
1
1
1
6
4
2
4
Забитые 6
Пропущеные 4
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П В
3
Шахтер Шахтер Шах
3
1
1
1
4
6
-2
4
Забитые 4
Пропущеные 6
Разница -2
Результаты последних матчей: Н В П
4
АталантаАталантаАта
3
0
0
3
2
11
-9
0
Забитые 2
Пропущеные 11
Разница -9
Результаты последних матчей: П П П

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Как мы писали ранее, в матче соперников "Шахтера" по Лиге чемпионов состоялось знаковое для украинского футбола событие. Малиновский открыл счет своим голам за "Аталанту", огорчив с пенальти вратаря "Манчестер Сити". Правда, это не спасло итальянский клуб от разгрома.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Динамо Загреб Сергей Кривцов VAR

Источник: Канал Футбол

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