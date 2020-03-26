"Не хватает обычного игрового ритма, футбола": игрок "Днепра-1" рассказал о карантине

Полузащитник "Днепра-1" Сергей Кравченко поделился мнением о карантине из-за коронавируса. Кстати, в чемпионате Италии хотят закончить сезон.

"Морально тяжело. Хорошо, что рядом есть семья, но не хватает обычного игрового ритма, футбола. Мы не тренируемся около недели, а такое чувство, что прошло уже не меньше месяца. У многих ребят такое же чувство. Мы постоянно контактируем. Они живут на юге Италии, у них спокойнее, чем в другой части страны. Но меры те же. Надеюсь, что у нас не будет, как в Италии, предпринятых мер будет достаточно. Насколько понимаю, в Италии запоздало ввели ограничения, вирус успел распространиться", – сказал Кравченко.

В Италии зафиксировано более 74 тысяч случаев заражения коронавирусом, а также 7,5 тыс. погибших из-за COVID-19. За сутки на Апеннинах скончались 683 человека, сообщает гражданская оборона

Напомним также, что Совет министров Италии ввел новые санкции против нарушителей правил карантина – им грозит до 3 тыс. евро штрафа. Джузеппе Конте также опроверг слухи о том, что карантин в стране будет продлен еще на три месяца.

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