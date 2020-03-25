В Италии нарушители правил карантина будут платить 3 тыс.евро штрафа

Джузеппе Конте также опроверг слухи о том, что карантин в стране будет продлен еще на три месяца

Совет министров Италии ввел новые санкциипротив тех, кто нарушает правила карантина. Максимальная сумма штрафа составила 3 тыс. евро. Об этом заявил премьер-министр Джузеппе Конте, пишет издание ANSA.

"Штраф за нарушение карантина повышен. Впредь он будет варьироваться в пределах от 400 до 3 тысяч евро. Фактически санкции выросли в более чем 10 раз – еще сегодня утром действовал штраф в 206 евро", - сказал глава итальянского правительства.

Во время своего онлайн-выступления Джузеппе Конте также опроверг слухи о том, что карантин в стране будет продлен еще на три месяца – до 31 июля.

Реклама

"Были разговоры о том, что чрезвычайная ситуация будет продлена до 31 июля 2020 года. Ничего подобного. Мы намерены завершить карантин намного раньше 31 июля", – сказал премьер-министр.

Напомним, что в охваченной эпидемией коронавирусной инфекции Италии число зараженных SARS-CoV-2 24 марта достигло 69 176 человек (что на 5249 человек больше, чем днем ранее, прирост составил 8,2%), сообщает издание Corriere della Serа.

По данным службы гражданской обороны, из них 6820 умерли (+743) и 8326 выздоровели (+894). В настоящее время 54 030 человек еще остаются зараженными.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что из больницы города Кодоньо (северная область Италии – Ломбардия) выписали 38-летнего Маттиа, которого считают первым "нулевым пациентом"- с него началась локальная вспышка нового коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама