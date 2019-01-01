Не понимают, какую игру строит тренер: в "Динамо" недовольны действиями Михайличенко

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Известный журналист Игорь Цыганик в эфире авторской программы в Youtube поделился инсайдом о микроклимате в киевском "Динамо2. По информации журналиста. Сейчас ситуация в столичном клубе далеко от идеала: все из-за недопонимания между игроками и новым тренерским штабом. В предыдущем матче "Динамо" сыграло вничью с "Зарей" (2:2), выигрывая по ходу встречи два мяча.

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"То, как команда сыграла против "Зари", особенно второй тайм, это ни в какие ворота не лезет. После игры в раздевалке была достаточно серьезный разговор между футболистами, тренерским штабом. Некоторые футболисты высказали претензии тренерскому штабу. Мол, они не совсем понимают, как они готовятся к поединкам. Сейчас к ним другие требования, чем те, которые были при Хацкевиче. Михайличенко совсем по-другому строит игру. Сейчас идет работа над физикой в ​​киевском "Динамо". И тот провал во втором тайме связан с тем, что команда играла на фоне нагрузок. На данном этапе футболистам надо переучиваться. И пока что они не могут прийти с главным тренером к общему мнению о том, что они должны делать. Михайличенко требует переход от обороны к атаке за счет длинной передачи. Это очень объемная работа. Неизвестно, готовы ли футболисты функционально выполнять то, что будет требовать от них тренер. Этот дисбаланс выливается как раз в тот результат, который мы сейчас видим. Насколько я понимаю, среди футболистов есть много недовольных тем, какую игру сейчас строит главный тренер", – сказал Цыганик.

Ранее мы писали, что "Динамо" выдало один из худших стартов в истории. Хацкевич и Михайличенко вместе заработали всего восемь баллов в стартовых матчах Премьер-лиги. Хуже было только при Блохине и Демьяненко:

Сейчас серия "Динамо" без побед во всех турнирах насчитывает пять матчей. В последний раз киевляне покидали поле в роли триумфатора еще при Александре Хацкевиче, когда 3 августа обыграли "Львов" (3:0).

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