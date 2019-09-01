"Заря" – "Динамо": видео голов матча украинской Премьер-лиги

/ Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

В центральном матче шестого тура украинской Премьер-лиги луганская "Заря" на "Славутич-Арене" в Запорожье принимает киевское "Динамо". Это второй матч киевлян после назначения Алексея Михайличенко сменщиком Александра Хацкевича. В первом "Динамо" сыграло вничью 1:1 с худшей командой УПЛ "Олимпиком", что, по сути, было равноценно поражению. Онлайн матча Заря – Динамо доступен в трансляции на нашем сайте.

В матче "Заря" – "Динамо" киевляне открыли счет на 18-й минуте. Прошла подача слева от Де Пены, аккурат на голову Жерсону Родригесу – и форвард сборной Люксембурга головой пробил над ушами у Никиты Шевченко. Так гости повели – 1:0.

На 36-й минуте "Динамо" удвоило свое преимущество. Очередной провал "Зари" в обороне привел к выходу Де Пены на ударную позицию, и тот запустил мяч под ногой у Никиты Шевченко – так счет стал 2:0 в пользу киевлян!

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На 42-й минуте "Заря" сократила отставание – 1:2. Богдан Михайличенко хлестко пробил издали, Бойко парировал мяч перед собой, и первым на добивании оказался Артем Громов. Форвард луганчан забил своей бывшей команде.

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Команды ушли на перерыв при счете 2:1 в пользу "Динамо". Идет второй тайм...

Как мы писали ранее, "Шахтер" разгромил "Олимпик" в дерби и ушел на перерыв с максимумом очков. "Горняки" благодаря дублю Жуниора Мораеса разгромили земляков и набрали уже 18 пунктов. "Олимпик" же с одним баллом в активе остается на дне турнирной таблицы Премьер-лиги. Из-за матчей сборных чемпионат Украины вернется 14 сентября.

Также сообщалось, что в Швейцарии расстроены, что к ним приедет "Динамо", а не Фонсека. Президент клуба "Лугано" в ходе жеребьевки группового раунда Лиги Европы хотел заполучить из первой "корзины" более именитого соперника, чем украинский клуб.

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