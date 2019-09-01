Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,23
27,94

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры

"Заря" – "Динамо": видео голов матча украинской Премьер-лиги

1 сентября, 20:17

В Запорожье проходит противостояние команд Виктора Скрипника и Алексея Михайличенко

/ Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

В центральном матче шестого тура украинской Премьер-лиги луганская "Заря" на "Славутич-Арене" в Запорожье принимает киевское "Динамо". Это второй матч киевлян после назначения Алексея Михайличенко сменщиком Александра Хацкевича. В первом "Динамо" сыграло вничью 1:1 с худшей командой УПЛ "Олимпиком", что, по сути, было равноценно поражению. Онлайн матча Заря – Динамо доступен в трансляции на нашем сайте.

В матче "Заря" – "Динамо" киевляне открыли счет на 18-й минуте. Прошла подача слева от Де Пены, аккурат на голову Жерсону Родригесу – и форвард сборной Люксембурга головой пробил над ушами у Никиты Шевченко. Так гости повели – 1:0.

На 36-й минуте "Динамо" удвоило свое преимущество. Очередной провал "Зари" в обороне привел к выходу Де Пены на ударную позицию, и тот запустил мяч под ногой у Никиты Шевченко – так счет стал 2:0 в пользу киевлян!

Реклама

На 42-й минуте "Заря" сократила отставание – 1:2. Богдан Михайличенко хлестко пробил издали, Бойко парировал мяч перед собой, и первым на добивании оказался Артем Громов. Форвард луганчан забил своей бывшей команде.

В тренде
В Кабмин на самокате: новый премьер Украины показал Дом правительства изнутри

Команды ушли на перерыв при счете 2:1 в пользу "Динамо". Идет второй тайм...

Как мы писали ранее, "Шахтер" разгромил "Олимпик" в дерби и ушел на перерыв с максимумом очков. "Горняки" благодаря дублю Жуниора Мораеса разгромили земляков и набрали уже 18 пунктов. "Олимпик" же с одним баллом в активе остается на дне турнирной таблицы Премьер-лиги. Из-за матчей сборных чемпионат Украины вернется 14 сентября.

Также сообщалось, что в Швейцарии расстроены, что к ним приедет "Динамо", а не Фонсека. Президент клуба "Лугано" в ходе жеребьевки группового раунда Лиги Европы хотел заполучить из первой "корзины" более именитого соперника, чем украинский клуб.

Смотрите, как "Динамо" выигрывало Суперкубок Украины-2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

видео голов чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Дебют Михайличенко у руля
Дебют Михайличенко у руля "Динамо" и дерби Донбасса: все результаты матчей пятого тура УПЛЧУ по футболу
Хацкевич может снова возглавить
Хацкевич может снова возглавить "Динамо": стали известны варианты будущего белорусаЧУ по футболу
"Шахтер" – "Мариуполь" – 5:1: "горняки" учинили разгром азовцев на 150-летие ДонецкаЧУ по футболу
"Заря" – "Динамо": онлайн центрального матча 6-го тура украинской Премьер-лигиЧУ по футболу
"Заря" – "Динамо", "Олимпик" – "Шахтер": расписание и результаты шестого тура УПЛЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...