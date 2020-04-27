"Секс втроем? Был": Алиев в прямом эфире устроил матерную перепалку с бывшей женой на глазах у детей

Бывший полузащитник киевского "Динамо" угодил в скандал, который увидел весь мир

Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев устроил скандал в прямом эфире со своей бывшей супругой Татьяной. Алиев вел эфир в Instagram, где, отвечая на вопрос одной из своих подписчиц – "Был ли у тебя секс втроем?" – признал: "Да, был".

Читайте также: У Виталия Кличко появился конкурент в борьбе за кресло мэра: Алиев "столько бы всего поднял"

Это вызвало гнев бывшей жены Александра Алиева, которая проживает вместе с ним в квартире, несмотря на развод. Татьяна в грубой форме напомнила Алиеву, что в комнате с ним находятся дети, предложив обсуждать такие темы на балконе. Бывшая пара устроила жесткую перепалку.

Реклама

Внимание, присутствует ненормативная лексика!

"Ты нормальный вообще? Рот свой закрой! Тут стоят твои дети. Выйди на балкон и разговаривай про секс!" – предложила Алиеву, употребив нескольких крепких слов, экс-супруга

"Че ты орешь? Люди смотрят!" – отреагировал на это Алиев, также использовав серию нелитературных выражений

Александр Алиев / Фото: Instagram

Читайте также: Экс-футболист сборной Украины Алиев рассказал, чем ему нравится Путин: реакция соцсетей

Реклама

Ранее мы писали, что Алиев сменит амплуа и будет драться в популярном шоу. "Мы подписали контракт на участие в шоу "Битва". Скоро будет бой – 3 раунда по 2 минуты", – заявил футбольный агент Александр Панков.

Смотрите сюжет о скандалах Алиева и Татьяны

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама