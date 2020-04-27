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"Секс втроем? Был": Алиев в прямом эфире устроил матерную перепалку с бывшей женой на глазах у детей

27 апреля, 12:16

Олег Люлька

Бывший полузащитник киевского "Динамо" угодил в скандал, который увидел весь мир

Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев устроил скандал в прямом эфире со своей бывшей супругой Татьяной. Алиев вел эфир в Instagram, где, отвечая на вопрос одной из своих подписчиц – "Был ли у тебя секс втроем?" – признал: "Да, был".

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Это вызвало гнев бывшей жены Александра Алиева, которая проживает вместе с ним в квартире, несмотря на развод. Татьяна в грубой форме напомнила Алиеву, что в комнате с ним находятся дети, предложив обсуждать такие темы на балконе. Бывшая пара устроила жесткую перепалку.

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Внимание, присутствует ненормативная лексика!

"Ты нормальный вообще? Рот свой закрой! Тут стоят твои дети. Выйди на балкон и разговаривай про секс!" – предложила Алиеву, употребив нескольких крепких слов, экс-супруга

"Че ты орешь? Люди смотрят!" – отреагировал на это Алиев, также использовав серию нелитературных выражений

Александр Алиев

Александр Алиев / Фото: Instagram

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Ранее мы писали, что Алиев сменит амплуа и будет драться в популярном шоу. "Мы подписали контракт на участие в шоу "Битва". Скоро будет бой – 3 раунда по 2 минуты", – заявил футбольный агент Александр Панков.

Смотрите сюжет о скандалах Алиева и Татьяны

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футболист секс Александр Алиев WAGs

Источник: УНИАН

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