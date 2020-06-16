Нечего окна бить: во Львовской области футбольного хулигана оштрафовали на приличную сумму

Суд рассмотрел инцидент, который произошел после матча Премьер-лиги в начале весны

Во Львовской области дошло до суда дело вандалов, которые разбили окна в пригородном поезде Львов – Сокаль в начале марта после матча чемпионата Украины "Львов" – "Карпаты". Мы сообщали, что во Львовской области хулиганы разгромили вагон электрички. К ответу пока что привлекли одного человека.

Стало известно, что Сокальский районный суд Львовской области признал виновным в хулиганстве Владимира Саноцкого. Парень разбил окна в вагоне и тамбуре электрички, а затем еще и выложил видео в соцсетях. Бахвальство обернулось для него обвинением и наказанием. Уроженец села Тисовица заплатит штраф 8500 гривен, а также дополнительно возместит материальный ущерб "Львовской железной дороге". Его оценили в 3100 грн.

Тем временем "Карпаты" возвращаются в чемпионат Украины с зараженными.

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Во время судебного заседания Саноцкий признал свою вину, сообщив, что возвращался с другом домой после матча 8 марта на электричке и попросил снять на камеру, как будет разбивать окна. Он рассказал, что был под эмоциями от игры, но объяснить свое поведение не смог. При этом не уточняется, какой из клубов поддерживал Саноцкий.

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Смотрите, как 8 марта в дерби встречались "Львов" и "Карпаты"

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