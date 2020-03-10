Во Львовской области хулиганы разгромили вагон электрички: видео

Во Львовской области хулиганы разгромили вагон дизель-поезда Львов – Сокаль, снимая свои "развлечения" на видео. Об этом сообщили в "Укрзализныце".

"Инцидент произошел вечером 8 марта в пригородном поезде №6056 сообщением Львов – Сокаль. Во время движения неизвестные устроили погром в салоне вагона", - говорится в сообщении.

Железнодорожники подчеркнули, что вандалы выламывали сиденья и крушили ими стекла окон и дверей в вагоне, а также автоматических раздвижных дверей. Свои действия они снимали на видео, которым, очевидно, решили похвастаться в социальных сетях.

Обнаружив повреждения подвижного состава, железнодорожники сообщили об этом в полицию, однако, когда копы прибыли на конечную станцию Сокаль, хулиганов в поезде уже не было.

Полицейские начали расследование инцидента, устанавливаются личности злоумышленников, а железнодорожники подсчитывают сумму ущерба и определяют объемы дополнительных работ, необходимых для восстановления поврежденного вагона.

В "Укрзализныце" отметили, что в течение прошлого года в пригородных поездах "Львовской железной дороги" был зафиксирован 21 случай повреждения, разукомплектования, умышленной порчи оборудования и краж элементов подвижного состава.

Общая сумма ущерба, нанесенного ворами, хулиганами и небрежными пассажирами, составляет почти 220 тысяч гривен. При этом железнодорожники акцентируют внимание не только на материальных потерях, а отмечают, что такие случаи представляют серьезную угрозу безопасности движения, а также жизни и здоровью пассажиров и персонала магистрали.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, как неизвестные забросали камнями поезд Львов-Москва. Инцидент произошел в Киевской области на участке Фастов-Киев, во время движения.

В результате нападения было разбито стекло в вагоне №4. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в Николаеве неизвестные обстреляли два трамвайных вагона, после чего поврежденными оказались окна. Транспортникам пришлось временно останавливать движение трамваев.

Также подобный случай ранее произошел в Харькове. Здесь хулиганы открыли стрельбу из мелкокалиберной винтовки. Городские власти тогда сообщили, что по счастливой случайности, обошлось без пострадавших.

А в Днепре пассажир трамвая разбил камнем голову контролеру, который попросил его показать билет. Медики наложили пострадавшему несколько швов.

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