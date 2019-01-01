"Новость, которую ждала вся Украина": Александрия отреагировала на освобождении украинских пленных

В клубе не остались в стороне

Встреча освобожденных украинцев в "Борисполе" / Фото: Сегодня

В футбольном клубе "Александрия" прокомментировали возвращение украинских пленных моряков и политзаключенных.

Напомним, что команда Владимира Шарана будет участвовать в Лиге Европы и бесплатно повезет болельщиков в Германию на матч с"Вольфсбургом"

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"Украинцы вернулись на родину в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц. Новость, которую ждала вся Украина. Слава Украине", – написали в Instagram.

Кстати, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

Отметим, что жеребьевка Лиги Европы для "Александрии" привела к конфузу. Официальный сайт "Вольфсбурга" допустил серьезную ошибку, представляя своего украинского соперника по групповому раунду ЛЕ. Знаменитый немецкий клуб, 10 лет назад становившийся чемпионом Германии, назвал главным тренером александрийцев... победителя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года Леонида Буряка.

Смотрите, как в 6-м туре УПЛ "Александрия" обыграла "Ворсклу":

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