Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Новость, которую ждала вся Украина": Александрия отреагировала на освобождении украинских пленных

7 сентября, 19:55

В клубе не остались в стороне

Встреча освобожденных украинцев в "Борисполе"

Встреча освобожденных украинцев в "Борисполе" / Фото: Сегодня

В футбольном клубе "Александрия" прокомментировали возвращение украинских пленных моряков и политзаключенных.

Напомним, что команда Владимира Шарана будет участвовать в Лиге Европы и бесплатно повезет болельщиков в Германию на матч с"Вольфсбургом"

INSTAGRAM

"Украинцы вернулись на родину в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц. Новость, которую ждала вся Украина. Слава Украине", – написали в Instagram.

Кстати, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

Отметим, что жеребьевка Лиги Европы для "Александрии" привела к конфузу. Официальный сайт "Вольфсбурга" допустил серьезную ошибку, представляя своего украинского соперника по групповому раунду ЛЕ. Знаменитый немецкий клуб, 10 лет назад становившийся чемпионом Германии, назвал главным тренером александрийцев... победителя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года Леонида Буряка.

Смотрите, как в 6-м туре УПЛ "Александрия" обыграла "Ворсклу":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Александрия ФК Александрия обмен пленными

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
"Заря" – "Динамо": онлайн центрального матча 6-го тура украинской Премьер-лигиЧУ по футболу
Михайличенко довел
Михайличенко довел "Динамо" до минус 10 от "Шахтера": все результаты шестого тура УПЛЧУ по футболу
Онлайн донецкого дерби в чемпионате Украины
Онлайн донецкого дерби в чемпионате Украины "Олимпик" – "Шахтер"ЧУ по футболу
Паулу Фонсека положил глаз на
Паулу Фонсека положил глаз на "боксера" из киевского "Динамо"ЧУ по футболу
Прогремела трансферная бомба: Евгений Коноплянка стал игроком
Прогремела трансферная бомба: Евгений Коноплянка стал игроком "Шахтера"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...