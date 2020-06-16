Новый клуб УПЛ в Одессе: президент "Олимпика" хочет купить стадион "Черноморец" и перевезти команду

В последнее время в украинском футболе поползли слухи, что президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин собирается выкупить клуб и стадион "Черноморец", чтобы запустить в Одессе футбольный проект. Ранее мы сообщали, что президент предпоследней команды Премьер-лиги против расширения чемпионата Украины.

Оказалось, что Гельзин на самом деле ведет переговоры о приобретении арены "Черноморца", и они с каждым этапом "все ближе" к своему успешному завершению. Нынешний президент "Олимпика" планирует перевезти донецкий клуб в Одессу, чтобы основать там команду либо под новым названием, либо под всем известным брендом "Черноморец", если удастся договориться и о приобретении самого клуба.

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В случае успешного заключения сделки по покупке стадиона "Черноморец", донецкий клуб со своим местом в украинской Премьер-лиге переедет в Одессу, однако поменяет свое название. Напомним, что на данный момент "Олимпик" проводит свои матчи в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" В тренде ТОП-5 футбольных битв недели. Подкаст и прогноз от Кирилла Круторогова

Отметим, что в конце мая стадион одесского "Черноморца" ушел с молотка. Первоначально его пытались продать за 3,4 миллиарда гривен, но постепенно цена падала и докатилась до 139 миллионов. Сообщают, что компания из США уже заплатила 10% от всей суммы, за которую они получат футбольное поле, трибуны, офисные помещения, фитнес-центр, рестораны, гостиницу и подземный паркинг.

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