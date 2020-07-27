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Обидчик "Динамо" из "Днепра-1" вернется в Киев из аренды

27 июля, 14:20

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Молодой нападающий Владислав Супряга вновь оказался нужен своему клубу

Чемпион мира среди молодежных сборных (U-20) Владислав Супряга снова будет выступать за киевское "Динамо". Напомним, форвард принадлежит столичному клубу, но год назад, после неудачной квалификации Лиги чемпионов, тренерский штаб во главе с Алексеем Михайличенко отпустил парня в аренду в "Днепр-1". К слову, неделю назад "Днепр-1" получил Кубок Престижа, напоследок разбив молодежь "Ворсклы".

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Теперь 20-летний Супряга получит еще один шанс в "Динамо". На возвращении в "Динамо" Владислава Супряги настоял новый главный тренер команды Мирча Луческу. По данным источника сайта sport.ua, клубы уладили вопрос с нападающим, хотя в середине июня говорили, что "Динамо" оставило в аренде в Днепре троих своих футболистов. Интересно, что в 2018 году "Динамо" купило Владислава у "Днепра-1".

В сезоне 2019/2020 Супряга провел за "Днепр-1" в чемпионате 25 матчей, забив 14 мячей. Особенно памятным был поединок в Днепре, когда хозяева обыграли "Динамо" со счетом 3:1 благодаря хет-трику Влада.

Ранее "Днепр-1" выиграл безнадежный матч у "Львова" благодаря чемпиону мира.

Смотрите сюжет о Владиславе Супряге:

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