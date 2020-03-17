Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Чемпионат Украины и Кубок возобновятся, когда ситуация улучшится

Исполком Украинской Ассоциации футбола (УАФ) принял решение приостановить все чемпионаты Украины по футболу на неопределенный срок. Чемпионаты приостановлены до следующего решения. Это касается Украинской Премьер-лиги (УПЛ), первой лиги, второй лиги, Кубка Украины, чемпионатов U-21 и U-19, национального первенства среди женщин, футзальных турниров. Чемпионат планируют возобновить, когда ситуация с коронавирусом улучшится.

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Как сообщал глава УАФ Андрей Павелко если УПЛ не удастся возобновить, по распределению мест будут консультации с УЕФА.

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Кстати, украинский клуб приостановил свою деятельность из-за коронавируса. "Ворскла" ушла на карантин на неопределенный срок.

Ранее мы рассказывали, что вне Лиги чемпионов рискует оказаться "Динамо"..А путевку в главный еврокубок от Украины, в таком случае, получит "Заря", занимающая на данный момент вторую строчку в Премьер-лиге.

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