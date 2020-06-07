"Олимпик" – "Мариуполь": где смотреть первый матч азовцев в Премьер-лиге после карантина

Встреча состоится в Киеве на стадионе "Динамо", а стартовый свисток прозвучит в 14:00

Воскресную сессию 25 тура украинской Премьер-лиги откроет поединок команда из второй шестерки – "Мариуполь" сразится с "Олимпиком". Дерби Донецкой области пройдет в Киеве на стадионе "Динамо". Начало в 14:00. Прямая трансляция матча на телеканале "Футбол 1". Также можно смотреть игру в прямом эфире можно на сайте oll.tv.

Читайте также: "Динамо" – "Александрия": онлайн ключевого матча 25-го тура чемпионата Украины

Встреча с "Олимпиком" станет первой для "Мариуполя" после возобновления чемпионата. На прошлой неделе азовцы уже выехали на матч с "Карпатами", однако из-за большого числа заразившихся коронавирусом во львовской команде игра не состоялась и автобус "Мариуполя" развернули.

Реклама

А вот "Олимпик" в первом после карантина матче уступил на выезде "Днепру-1" со счетом 1:3. А безвыигрышная серия дончан составляет уже девять матчей. Последний раз "Олимпик" побеждал 24-го ноября 2019 года в поединке с "Карпатами". В итоге "Олимпик" обосновалась на предпоследнем, 11 месте в турнирной таблице, набрав 19 очков в 24 встречах.

Тренировка "Мариуполя" / Фото: ФК Мариуполь

"Мариуполь" опережает "Олимпик" на шесть очков и борется с "Днепром-1" за седьмое место. В своей истории команды провели девять матчей: две победы дончан, одна ничья и шесть побед в активе у азовцев. При этом "Мариуполь" неизменно забивал хотя бы один гол во всех этих матчах. В этом сезоне соперники уже сыграли вничью 1:1 и 2:1 в пользу азовцев. Также "Мариуполь" выбил "Олимпик" из Кубка Украины в 1/8 финала – 1:0.

Реклама

Читайте также: В матче, который был под угрозой срыва, "Заря" выгрызает свои очки и "Динамо" придется догонять

Букмекеры отдают небольшое преимущество "Олимпику" – 2.30, на выигрыш "Мариуполя" коэффициент 3.20, на ничью – 3.10. Самый вероятный счет у аналитиков контор 1:1 – 5.50.

Смотрите, как ранее играли между собой "Мариуполь" и "Олимпик"

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама