"Олимпик" переманил к себе футболиста "Динамо"

Никита Кравченко уже работал под руководством Гомеса

Никита Кравченко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Молодой защитник Никита Кравченко, принадлежащий киевскому "Динамо", на правах полугодичной аренды присоединился к "Олимпику". Об этом сообщает официальный сайт дончан. 22-летний универсал киевского "Динамо" до конца сезона 2019/2020 будет выступать за "Олимпик" на правах аренды.

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Никита Кравченко перешел в "Динамо" летом 2015 года из "Мариуполя". Дебютировал за первую команду "бело-синих" 26 апреля 2017 года в кубковой игре с "Николаевом".

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В составе "Динамо" в Премьер-лиге провел три матча. Хорошо знаком с Висенте Гомесом, под руководством которого выступал за молодежную команду "Динамо".

Кстати, известный футбольный агент назвал тренера "Олимпика" расистом. Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о своих футболистах в "Олимпике" и поделился мнением о тренере команды Висенте Гомесе.

Ранее мы писали, что"Олимпик" провел "национализацию" состава – команду покинули пять легионеров. И тут же команду пополнил грузин Тимур Чогадзе.

Смотрите, как "Олимпик" играл в первой половине сезона:

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