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Они не "Динамо", у них запасы на несколько лет вперед: "Днепр-1" не испытывает финансовых проблем

20 апреля, 14:30

Андрей Фоменко

Хотя возможное снижение зарплат на карантине в Днепре не отрицают

Во время вынужденного простоя из-за пандемии коронавируса многие футбольные клубы в мире испытывают финансовые проблемы. В частности в Европе уже вовсю сокращают зарплаты игрокам. Дошла эта тенденция и до Украины. Так в Киеве Суркис думает над сокращением зарплат в "Динамо" до 70 процентов.

На прошлой неделе стало известно, что первый украинский футбольный клуб существенно сократил зарплаты игрокам – "Львов" уменьшил выплаты вдвое. А вот руководители клуба из Днепра сказали, что у них все стабильно. В частности президент СК "Днепр-1" Юрий Береза заявил о финансовых запасах спортклуба, но с нюансами в случае продолжения карантина:

"Нет никаких предпосылок для разговоров о том, что мы не выживем или закроемся. Наоборот, есть запас, чтобы пережить два-три года. На сегодня я свои обязательства перед футболистами выполняю... А когда будет максимальный удар болезни по Днепру и области, тогда сядем за стол и устроим переговоры. Пока такой проблемы нету".

Читайте, что сказал капитан "Днепра-1" Кравченко – о коронавирусе, "аде" и зарплатах.

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Смотрите, как "Днепр-1" пытался сражаться с "Шахтером" в чемпионате Украины

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты футбол чемпионат Украины Днепр-1 Юрий Береза

Источник: ua-football

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