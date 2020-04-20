"Ломать через колено не будем": Суркис думает над сокращением зарплат в "Динамо" до 70 процентов

Решение по поводу окладов игроков во время карантина президент столичного клуба примет после консультаций с коллегами

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о том, как будет приниматься решение о сокращении зарплат в клубе во время паузы в Премьер-лиге, связанной с пандемией коронавируса. Ранее в "Динамо" уже обсуждали снижение окладов на период карантина.

"Мы с партнерами, брат немного помогает... Сделаем все, чтобы у нас футбол, во всяком случае "Динамо", продолжал существовать, – рассказал программе "Великий футбол" Игорь Суркис. – Мы получили официальную бумагу от ФИФА, где есть только рекомендательные вещи, не силовые. Она о том, что можно садиться и на время карантина договариваться со своими футболистами о понижении зарплат. То ли это 50%, то ли это 30%, то ли 70%... Я свяжусь со своими коллегами, президентами клубов, мы посоветуемся, узнаю, что думают они. Чтобы не было такого – кого-то ломать через колено. Будем принимать решение"

Игорь Суркис / Фото: Виталий Лазебник, Сегодня|Спорт

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"Если бы чемпионат закрылся на один месяц, то не стоило бы вообще об этом говорить. Как я вижу, это еще месяца полтора-два. Получили письмо, что можно поднимать эти вопросы. Мы как люди, которые считают деньги, будем работать в этом направлении", – добавил президент "Динамо"

Ранее мы сообщали, что "Динамо" требует приличные отступные за скандального форварда, играющего в Турции. За игрока сборной Люксембурга Жерсона Родригеса киевляне хотят получить 5 млн евро.

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