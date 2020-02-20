Оптимистично – больше половины: сколько зрителей на трибуны привлек матч "Шахтера" с "Бенфикой"

Сегодня, 20 февраля, в Харькове на стадионе "Металлист" последний представитель Украины в футбольных еврокубках донецкий "Шахтер" сыграет свой первый поединок 1/16 финала Лиги Европы с португальской "Бенфикой". Однако аншлаг на трибунах вряд ли стоит ждать. А интереснейший мультимедийный онлайн "Шахтер" – "Бенфика" уже идет на нашем сайте. Начало матча в 19:55.

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На утро четверга на поединок "горняков" в Лиге Европы было раскуплено 20 тысяч билетов. По оптимистичным прогнозам, матч посетят до 25 тысяч зрителей, тогда как харьковская арена способна вместить 40 000 человек. Среди зрителей на трибунах "Металлиста" будет присутствовать и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вместе со своим штабом. Также ожидается присутствие на матче экс-владельца "Металлиста" Александра Ярославского.

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Ранее мы сообщали, что "Шахтер" победит, Мораес забьет – прогноз букмекеров на матч против "Бенфики" в Лиге Европы. Тем не менее, аналитики считают, что у "Бенфики" больше шансов выйти в следующий раунд по итогам двухматчевого противостояния. На данный момент котировки разделились таким образом: 1.64 на "Бенфику" и 2.34 – на "Шахтер". В процентном соотношении это 59 на 41 в пользу португальцев.

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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