"Шахтер" победит, Мораес забьет: прогноз букмекеров на матч против "Бенфики" в Лиге Европы

Донецкий Шахтер является фаворитом первого матча 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики", который состоится сегодня в Харькове на стадионе "Металлист". Стартовый свисток главный арбитр шотландец Бобби Мэдден даст в 19:55. "Шахтер" – "Бенфика" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.

Так, коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 2.37, на ничью – 3.50, на победу "Бенфики" – 3.05. В процентном соотношении это означает, что шансы "горняков" на победу составляют 41%, у "орлов" всего 32% на победу.

Тем не менее, аналитики считают, что у "Бенфики" больше шансов выйти в следующий раунд по итогам двухматчевого противостояния. На данный момент котировки разделились таким образом: 1.64 на "Бенфику" и 2.34 – на "Шахтер". В процентном соотношении это 59 на 41 в пользу португальцев.

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Что касается матча в Харькове, то букмекеры ждут голы. Коэффициент на то, что будет забито минимум два гола составляет 1.33.

Самый вероятный счет матча – 1:0 в пользу "Шахтера" (7.80), следом идет минимальная виктория "Бенфики" (9.00) и победа "горняков" 2:1 (9.40).

Больше всего шансов отличиться в составе "Шахтера" имеют Жуниор Мораес (3.20), Тайсон (4.40) и Тете (4.40). У "Бенфики" могут отличиться Карлуш Винисиус (3.00), Харис Сеферович (3.50) и Рафа Силва (3.80).

Ранее мы писали, что перед дуэлью с "Бенфикой" в Лиге Европы игроки "Шахтера" прогулялись по Харькову. Футболисты и тренеры донецкой команды зарядились позитивом.

Смотрите, как "Шахтер" готовился к матчам против "Бенфики":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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