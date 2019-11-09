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Пенальти в добавленное: "Карпаты" повторили чудо-камбэк "Шехтера" в игре с "Мариуполем"

9 ноября, 16:55

Львовская команда, как и "Шахтер" в Загребе, проигрывала два мяча, но смогла добиться ничьей

Герой матча в Мариуполе Егор Назарина

Герой матча в Мариуполе Егор Назарина / Фото: Facebook

В чемпионате Украины по футболу завершился матч 14-го тура между "Мариуполем" и "Карпатами". Участник квалификационного раунда Лиги Европы дома не смог удержать победу над одним из аутсайдеров Премьер-лиги из Львова, пропустив с "точки" в добавленное время. Ничья – 2:2.

Обзор матча "Мариуполь" – "Карпаты" (2:2)

В матче с "Мариуполем" "Карпаты" совершили нечто подобное тому, что тремя днями ранее удалось "Шахтеру" в поединке Лиги чемпионов с загребским "Динамо". Напомним, "горняки" в Хорватии сумели отыграть разницу в два мяча и добиться ничьей, забив спасительный гол с пенальти на 98-й минуте.

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"Карпаты" также проигрывали в гостях "Мариуполю" два мяча, однако совершили камбэк, добыв ничью благодаря голу Егора Назарины с 11-метрового на 94-й минуте поединка. Отметим, что в этом матче 22-летний полузащитник Назарина, арендованный "Карпатами" у бельгийского "Антверпена", оформил дубль.

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Статистика матча "Мариуполь" – "Карпаты" (2:2)

Мариуполь – Карпаты – 2:2
Голы: Чурко, 16, Мишнев, 55 – Назарина, 59, 90+4 (с пенальти)
Мариуполь: Гальчук – Яворский, Дава, Чоботенко – Кирюханцев (Тищенко, 78), Федорчук, Чех (Полегенько, 85), Корниенко (Горбунов, 63) – Мишнев – Чурко, Вакула
Карпаты: Кудрик – Мартинс, Веремеенко, Дубинчак, Халл – Клец, Вакуленко (Войковиц, 76) – Назарина, Ди Франко (Деда, 46), Жоао Диого (Лоренцен, 72) – Понде
Предупреждения: Чурко, Дава, Мишнев, Чех, Яворский – Веремеенко, Назарина, Ди Франко, Халл, Войковиц

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
13
12
1
0
39
6
33
37
Забитые 39
Пропущеные 6
Разница 33
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДеснаДеснаДес
14
8
3
3
21
8
13
27
Забитые 21
Пропущеные 8
Разница 13
Результаты последних матчей: Н В В П В
3
ДинамоДинамоДин
13
8
3
2
28
8
20
27
Забитые 28
Пропущеные 8
Разница 20
Результаты последних матчей: В Н В В В
4
ЗаряЗаряЗар
13
7
4
2
27
12
15
25
Забитые 27
Пропущеные 12
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В Н В
5
АлександрияАлександрияАле
13
7
2
4
17
14
3
23
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н П В В
6
МариупольМариупольМар
14
4
5
5
14
21
-7
17
Забитые 14
Пропущеные 21
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П В В Н
7
ОлимпикОлимпикОли
13
4
2
7
12
23
-11
14
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: В В В П П
8
КолосКолосКол
13
4
2
7
10
25
-15
14
Забитые 10
Пропущеные 25
Разница -15
Результаты последних матчей: П П П П В
9
Днепр-1Днепр-1Дне
14
3
3
8
14
22
-8
12
Забитые 14
Пропущеные 22
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П П П
10
КарпатыКарпатыКар
14
2
5
7
11
21
-10
11
Забитые 11
Пропущеные 21
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н Н П
11
ВорсклаВорсклаВор
13
2
2
9
9
26
-17
8
Забитые 9
Пропущеные 26
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П Н П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
13
2
2
9
8
24
-16
8
Забитые 8
Пропущеные 24
Разница -16
Результаты последних матчей: П П Н Н П

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чемпионат Украины ФК Мариуполь Карпаты Львов Егор Назарина

Источник: Сегодня|Спорт

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