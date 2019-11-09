Пенальти в добавленное: "Карпаты" повторили чудо-камбэк "Шехтера" в игре с "Мариуполем"

Львовская команда, как и "Шахтер" в Загребе, проигрывала два мяча, но смогла добиться ничьей

Герой матча в Мариуполе Егор Назарина / Фото: Facebook

В чемпионате Украины по футболу завершился матч 14-го тура между "Мариуполем" и "Карпатами". Участник квалификационного раунда Лиги Европы дома не смог удержать победу над одним из аутсайдеров Премьер-лиги из Львова, пропустив с "точки" в добавленное время. Ничья – 2:2.

Обзор матча "Мариуполь" – "Карпаты" (2:2)

В матче с "Мариуполем" "Карпаты" совершили нечто подобное тому, что тремя днями ранее удалось "Шахтеру" в поединке Лиги чемпионов с загребским "Динамо". Напомним, "горняки" в Хорватии сумели отыграть разницу в два мяча и добиться ничьей, забив спасительный гол с пенальти на 98-й минуте.

Реклама

"Карпаты" также проигрывали в гостях "Мариуполю" два мяча, однако совершили камбэк, добыв ничью благодаря голу Егора Назарины с 11-метрового на 94-й минуте поединка. Отметим, что в этом матче 22-летний полузащитник Назарина, арендованный "Карпатами" у бельгийского "Антверпена", оформил дубль.

Читайте также: Сенсация в Чернигове: чемпионы мира чудом отстояли очко в матче с "Десной" – "Динамо" уже третье

Статистика матча "Мариуполь" – "Карпаты" (2:2)

Мариуполь – Карпаты – 2:2

Голы: Чурко, 16, Мишнев, 55 – Назарина, 59, 90+4 (с пенальти)

Мариуполь: Гальчук – Яворский, Дава, Чоботенко – Кирюханцев (Тищенко, 78), Федорчук, Чех (Полегенько, 85), Корниенко (Горбунов, 63) – Мишнев – Чурко, Вакула

Карпаты: Кудрик – Мартинс, Веремеенко, Дубинчак, Халл – Клец, Вакуленко (Войковиц, 76) – Назарина, Ди Франко (Деда, 46), Жоао Диого (Лоренцен, 72) – Понде

Предупреждения: Чурко, Дава, Мишнев, Чех, Яворский – Веремеенко, Назарина, Ди Франко, Халл, Войковиц

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама