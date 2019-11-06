"Динамо" Загреб – "Шахтер": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

На стадионе "Максимир" проходит ключевой матч в борьбе за вторую путевку в 1/8 финала главного еврокубка

В среду, 6 ноября, на стадионе "Максимир" проходит ключевой матч Лиги чемпионов для "Шахтера". "Горняки" играют на выезде с загребским "Динамо", с которым по итогам предыдущих трех туров группового раунда делят второе место. А следовательно, на кону в этой игре – по сути, путевка в весеннюю стадию самого престижного еврокубкового турнира. Онлайн-трансляция Динамо Загреб – Шахтер проходит на нашем сайте.

"ДИНАМО" ЗАГРЕБ – "ШАХТЕР" – 1:1

(Петкович, 25 – Алан Патрик, 13)

Счет в матче "Динамо" – "Шахтер" был открыт на 13-й минуте. "Горняки" хитро выманили игроков Загреба к центру поля и осуществили голевую атаку. Мораес, ворвавшись в штрафную, прострелил на ближнюю штангу, где проворнее всех оказался Алан Патрик, ударом в касание распечатавший ворота хозяев! Суперначало для дончан!

Гол Алана Патрика

Загреб сравнял счет на 25-й минуте. После высокой подачи с правого фланга рослый Петкович продавил Степаненко и головой вогнал мяч в сетку ворот "Шахтера" – 1:1.

Гол Петковича

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Лучшие моменты первого тайма

Матч "Динамо" Загреб – "Шахтер" продолжается. Ничья – 1:1. Идет второй тайм...

Напомним,фаворитами матча "Динамо" Загреб – "Шахтер"букмекеры называли соперников дончан. Но это уже не первый выездной поединок нынешней Лиги чемпионов, когда аналитики сулят "горнякам" поражение. Тем не менее в случае с предыдущим гостевым матчем "Шахтера" подобные прогнозы не оправдались – лучший клуб Украины в Милане обыграл "Аталанту".

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал на выезде "Аталанту" (2:1)

Также мы рассказывали, что против "Шахтера" в матче с Загребом – карма нефартовой даты. Оба предыдущих матча в еврокубках, проходивших 6 ноября, "горняки" проиграли.

Смотрите, как "Шахтер" играл с загребским "Динамо" в Харькове

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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