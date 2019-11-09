Сенсация в Чернигове: чемпионы мира чудом отстояли очко в матче с "Десной" – "Динамо" уже третье

В чемпионате Украины по футболу состоялся поединок 14-го тура между "Десной" и "Днепром-1". Игра на стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигове завершилась сенсацией. Ничья – 1:1. "Десна", которая до этого уикенда шла на третьем месте, дыша в спину "Динамо", обошла в турнирной таблице команду Алексея Михайличенко, хотя и не смогла дома одолеть "Днепр-1", проигравший ранее пять поединков Премьер-лиги кряду.
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В конце первого тайма "Днепр-1", в составе которого играли чемпионы мира среди молодежи Булеца и Супряга, вышел вперед благодаря голу Шаповала. А в начале второй половины "Десны" отыгралась, отличился экс-динамовец Хлебас – 1:1.
Смотрите гол Шаповала
Смотрите гол Хлебаса
Отметим, что за весь матч "Десна" нанесла в шесть раз больше ударов по воротам, чем "Днепр-1" (17 против 3), однако это не принесло хозяевам победы. Гости, воплотив в гол единственное попадание в створ ворот черниговской команды, с помощью сумасшедшего фарта отстояли ничью и одно турнирное очко.
Статистика матча "Десна" – "Днепр-1" (1:1)
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"Десна" – "Днепр-1" – 1:1
Голы: Хлебас, 47 – Шаповал, 45+2
"Десна": Паст – Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Конопля – Огиря, Мостовой – Хлебас (Калитвинцев, 74), А. Фаворов, Картушов – Филиппов (Дегтярев, 85)
"Днепр-1": Юрчук – Сафронов, Логинов, Гуйе, Шаповал – Загальский (Булеца, 67) – Вакулко, Назаренко, Когут, Полевой – Кулиш (Супряга, 63)
Предупреждения: Мостовой – Гуйе, Загальский, Полевой, Шаповал
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