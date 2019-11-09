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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Сенсация в Чернигове: чемпионы мира чудом отстояли очко в матче с "Десной" – "Динамо" уже третье

9 ноября, 16:24

Один из лидеров Премьер-лиги не сумел обыграть дома днепрян, хотя по ударам превзошел соперника в 6 раз!

"Днепр-1" радуется ничьей

"Днепр-1" радуется ничьей / Фото: Facebook

В чемпионате Украины по футболу состоялся поединок 14-го тура между "Десной" и "Днепром-1". Игра на стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигове завершилась сенсацией. Ничья – 1:1. "Десна", которая до этого уикенда шла на третьем месте, дыша в спину "Динамо", обошла в турнирной таблице команду Алексея Михайличенко, хотя и не смогла дома одолеть "Днепр-1", проигравший ранее пять поединков Премьер-лиги кряду.

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В конце первого тайма "Днепр-1", в составе которого играли чемпионы мира среди молодежи Булеца и Супряга, вышел вперед благодаря голу Шаповала. А в начале второй половины "Десны" отыгралась, отличился экс-динамовец Хлебас – 1:1.

Смотрите гол Шаповала

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Смотрите гол Хлебаса

Отметим, что за весь матч "Десна" нанесла в шесть раз больше ударов по воротам, чем "Днепр-1" (17 против 3), однако это не принесло хозяевам победы. Гости, воплотив в гол единственное попадание в створ ворот черниговской команды, с помощью сумасшедшего фарта отстояли ничью и одно турнирное очко.

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Статистика матча "Десна" – "Днепр-1" (1:1)

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"Десна" – "Днепр-1" – 1:1
Голы: Хлебас, 47 – Шаповал, 45+2
"Десна": Паст – Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Конопля – Огиря, Мостовой – Хлебас (Калитвинцев, 74), А. Фаворов, Картушов – Филиппов (Дегтярев, 85)
"Днепр-1": Юрчук – Сафронов, Логинов, Гуйе, Шаповал – Загальский (Булеца, 67) – Вакулко, Назаренко, Когут, Полевой – Кулиш (Супряга, 63)
Предупреждения: Мостовой – Гуйе, Загальский, Полевой, Шаповал

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
13
12
1
0
39
6
33
37
Забитые 39
Пропущеные 6
Разница 33
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДеснаДеснаДес
14
8
3
3
21
8
13
27
Забитые 21
Пропущеные 8
Разница 13
Результаты последних матчей: Н В В П В
3
ДинамоДинамоДин
13
8
3
2
28
8
20
27
Забитые 28
Пропущеные 8
Разница 20
Результаты последних матчей: В Н В В В
4
ЗаряЗаряЗар
13
7
4
2
27
12
15
25
Забитые 27
Пропущеные 12
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В Н В
5
АлександрияАлександрияАле
13
7
2
4
17
14
3
23
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н П В В
6
МариупольМариупольМар
14
4
5
5
14
21
-7
17
Забитые 14
Пропущеные 21
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П В В Н
7
ОлимпикОлимпикОли
13
4
2
7
12
23
-11
14
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: В В В П П
8
КолосКолосКол
13
4
2
7
10
25
-15
14
Забитые 10
Пропущеные 25
Разница -15
Результаты последних матчей: П П П П В
9
Днепр-1Днепр-1Дне
14
3
3
8
14
22
-8
12
Забитые 14
Пропущеные 22
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П П П
10
КарпатыКарпатыКар
14
2
5
7
11
21
-10
11
Забитые 11
Пропущеные 21
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н Н П
11
ВорсклаВорсклаВор
13
2
2
9
9
26
-17
8
Забитые 9
Пропущеные 26
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П Н П
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ЛьвовЛьвовЛьв
13
2
2
9
8
24
-16
8
Забитые 8
Пропущеные 24
Разница -16
Результаты последних матчей: П П Н Н П

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Источник: Сегодня|Спорт

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