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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Перед матчем с "Динамо" "Заря" таки прошла необходимый тест на коронавирус. Бояться не стоило?

11 июня, 15:12

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Все футболисты и сотрудники луганского клуба продолжают выполнять свою работу

В ближайшую субботу, 13 июня, в Запорожье пройдет один из важнейших матчей в борьбе за второе место чемпионата Украины: "Заря" будет принимать "Динамо". К слову, игрок сборной Украины не поможет "Заре" в противостоянии с "Динамо".

На днях луганский клуб попал в неприятную ситуацию: в прошлую субботу было подозрение, что перед матчем с "Колосом" футболисты "Зари" стали не те тесты. Нужно было брать мазки с горла и носа, а игроки сдали кровь из пальца. Однако по мнению сотрудников Украинской ассоциации футбола клуб выполняет все необходимые требования.

Сегодня "Заря" на своей официальной странице рассказала о сдаче тестов на коронавирус. Правда, фотографию к заметке на этот раз не добавили. Само же сообщение вышло лаконичным:

"Как и было анонсировано ранее, во вторник, 9 июня, луганская "Заря" прошла тестирование на коронавирус. Сегодня были получены результаты. Итог всех тестов один – отрицательный. Сами ребята продолжают готовиться на учебно-тренировочной базе к предстоящему матчу с "Динамо".

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Тем временем тренер "Зари" Скрипник прокомментировал слухи о кризисе в клубе.

Смотрите, как "Заря" обыгрывала "Мариуполь" в чемпионате Украины

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