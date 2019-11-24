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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Победа по-исландски: обзор сенсационного матча "Колос" – "Десна" в чемпионате Украины

24 ноября, 17:44

Команда из села прервала серию из пяти поражений, благодаря голу исландца одолев фаворитов из Чернигова

Арни Вильхамссон

Арни Вильхамссон / Фото: Facebook

Этого события болельщики сельского "Колоса" ждали почти два месяца. С конца сентября дебютант украинской Премьер-лиги не мог набрать ни одного очка в матчах чемпионата страны, потерпев пять поражений подряд. И вот в воскресенье, 24 ноября, команда Руслана Костышина сенсационно обыграла на поле "Оболонь-Арены" претендента на второе место "Десну"- 2:0.

Обзор матча "Колос" – "Десна" (2:0)

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Как мы писали ранее, для Арни Вильхамссона гол в ворота "Десны" стал первым в футболке "Колоса". Несколькими днями ранее этот исландский нападающий, в свое время успешно выступавший за "Черноморец", стал первым легионером в истории клуба из села Ковалевка.

Видео гола Лысенко (1:0)

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Видео гола Вильхамссона (2:0)

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Статистика матча "Колос" – "Десна" (2:0)

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Колос – Десна – 2:0
Голы: Лысенко, 30, Вильхамссон, 72
Колос: Волынец – Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец – Милько, Задоя, Ориховский (Смирный, 70) – Кожушко (Ильин, 60), Вильхамссон (Рябов, 90+2), Лысенко
Десна: Паст – Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Западня (Картушов, 64) — Огиря, Богданов (Филиппов, 73) — Калитвинцев, А. Фаворов, Кузык (Хлебас, 73) — Дегтярев
Предупреждения: Задоя, Парамонов, Ильин – А. Фаворов, Имереков, Гитченко

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
15
14
1
0
44
7
37
43
Забитые 44
Пропущеные 7
Разница 37
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ЗаряЗаряЗар
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8
4
3
29
13
16
28
Забитые 29
Пропущеные 13
Разница 16
Результаты последних матчей: П В В В В
3
ДеснаДеснаДес
15
8
3
4
21
10
11
27
Забитые 21
Пропущеные 10
Разница 11
Результаты последних матчей: П Н В В П
4
ДинамоДинамоДин
14
8
3
3
28
9
19
27
Забитые 28
Пропущеные 9
Разница 19
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
15
8
3
4
18
14
4
27
Забитые 18
Пропущеные 14
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н В Н П
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ОлимпикОлимпикОли
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Забитые 14
Пропущеные 24
Разница -10
Результаты последних матчей: В Н В В В
7
МариупольМариупольМар
14
4
5
5
14
21
-7
17
Забитые 14
Пропущеные 21
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П В В Н
8
КолосКолосКол
15
5
2
8
12
27
-15
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Забитые 12
Пропущеные 27
Разница -15
Результаты последних матчей: В П П П П
9
Днепр-1Днепр-1Дне
15
4
3
8
15
22
-7
15
Забитые 15
Пропущеные 22
Разница -7
Результаты последних матчей: В Н П П П
10
КарпатыКарпатыКар
15
2
5
8
12
23
-11
11
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: П Н П Н Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
15
3
2
10
11
28
-17
11
Забитые 11
Пропущеные 28
Разница -17
Результаты последних матчей: П В П П Н
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ВорсклаВорсклаВор
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2
2
11
9
29
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Разница -20
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видео голов чемпионат Украины Десна Чернигов Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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