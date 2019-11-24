Победа по-исландски: обзор сенсационного матча "Колос" – "Десна" в чемпионате Украины

Этого события болельщики сельского "Колоса" ждали почти два месяца. С конца сентября дебютант украинской Премьер-лиги не мог набрать ни одного очка в матчах чемпионата страны, потерпев пять поражений подряд. И вот в воскресенье, 24 ноября, команда Руслана Костышина сенсационно обыграла на поле "Оболонь-Арены" претендента на второе место "Десну"- 2:0.
Обзор матча "Колос" – "Десна" (2:0)
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Как мы писали ранее, для Арни Вильхамссона гол в ворота "Десны" стал первым в футболке "Колоса". Несколькими днями ранее этот исландский нападающий, в свое время успешно выступавший за "Черноморец", стал первым легионером в истории клуба из села Ковалевка.
Видео гола Лысенко (1:0)
Видео гола Вильхамссона (2:0)
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Статистика матча "Колос" – "Десна" (2:0)
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Колос – Десна – 2:0
Голы: Лысенко, 30, Вильхамссон, 72
Колос: Волынец – Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец – Милько, Задоя, Ориховский (Смирный, 70) – Кожушко (Ильин, 60), Вильхамссон (Рябов, 90+2), Лысенко
Десна: Паст – Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Западня (Картушов, 64) — Огиря, Богданов (Филиппов, 73) — Калитвинцев, А. Фаворов, Кузык (Хлебас, 73) — Дегтярев
Предупреждения: Задоя, Парамонов, Ильин – А. Фаворов, Имереков, Гитченко
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