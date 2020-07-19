"Полезть вперед и попасть в плен?": "Заря" стала бронзовым призером УПЛ, а Скрипник объяснил свою тактику

Луганская "Заря" не смогла воспользоватьсяосечкой "Динамо" в последнем туре украинской Премьер-лиги и стать вице-чемпионом страны. При этом на перерыв команда Виктора Скрипника уходила, уступая "Десне" 0:1 и могла остаться даже без бронзовых наград, на которые претендовал и черниговский коллектив.

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Будковский открыл счет на 20-й минуте с передачи Конопли и вывел "Десну" вперед. Но на 53-й минуте Хомченовский сравнял счет дальним ударом в девятку. "Заря" заняла третье место в чемпионате Украины по итогам сезона и вышла напрямую в группу Лиги Европы, черниговская команда – четвертая, и она будет играть в квалификации ЛЕ.

"Заря" – "Десна" / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

"Я горжусь, что я тренер этой команды, ребята заслужили это место. Теперь будем смотреть вперед, с оптимизмом. Почему не пошли вперед, зная счет в матче "Динамо"? "Полезть вперед и попасть в плен?". Знаете как, хотелось выиграть и нам, и "Десне". Можно было побежать вперед и потом кусать локоточки. Это тоже было бы неправильно. Сейчас я вижу счастливые лица своих ребят, я их поздравляю с бронзовыми медалями. Хотели быть третьей силой, мы ей и стали", – сказал главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в интервью Профутбол.

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Футболисты "Зари" качают Виктора Скрипника / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Ранее мы также сообщали, что Кубок Престижа чемпионата Украины получили днепряне, напоследок разбившие молодежь "Ворсклы".

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