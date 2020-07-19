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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Полезть вперед и попасть в плен?": "Заря" стала бронзовым призером УПЛ, а Скрипник объяснил свою тактику

19 июля, 23:09

Елена Павлова Елена Павлова

В луганском клубе довольны - они хотели стать третьей силой

Луганская "Заря" не смогла воспользоватьсяосечкой "Динамо" в последнем туре украинской Премьер-лиги и стать вице-чемпионом страны. При этом на перерыв команда Виктора Скрипника уходила, уступая "Десне" 0:1 и могла остаться даже без бронзовых наград, на которые претендовал и черниговский коллектив.

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Будковский открыл счет на 20-й минуте с передачи Конопли и вывел "Десну" вперед. Но на 53-й минуте Хомченовский сравнял счет дальним ударом в девятку. "Заря" заняла третье место в чемпионате Украины по итогам сезона и вышла напрямую в группу Лиги Европы, черниговская команда – четвертая, и она будет играть в квалификации ЛЕ.

"Заря" – "Десна"

"Заря" – "Десна" / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

"Я горжусь, что я тренер этой команды, ребята заслужили это место. Теперь будем смотреть вперед, с оптимизмом. Почему не пошли вперед, зная счет в матче "Динамо"? "Полезть вперед и попасть в плен?". Знаете как, хотелось выиграть и нам, и "Десне". Можно было побежать вперед и потом кусать локоточки. Это тоже было бы неправильно. Сейчас я вижу счастливые лица своих ребят, я их поздравляю с бронзовыми медалями. Хотели быть третьей силой, мы ей и стали", – сказал главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в интервью Профутбол.

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Футболисты "Зари" качают Виктора Скрипника

Футболисты "Зари" качают Виктора Скрипника / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Ранее мы также сообщали, что Кубок Престижа чемпионата Украины получили днепряне, напоследок разбившие молодежь "Ворсклы".

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
32
26
4
2
80
26
54
82
Забитые 80
Пропущеные 26
Разница 54
Результаты последних матчей: Н В В В Н
2
ДинамоДинамоДин
32
18
5
9
65
35
30
59
Забитые 65
Пропущеные 35
Разница 30
Результаты последних матчей: П В Н П П
3
ЗаряЗаряЗар
32
17
7
8
50
29
21
58
Забитые 50
Пропущеные 29
Разница 21
Результаты последних матчей: Н П В Н Н
4
ДеснаДеснаДес
32
17
5
10
59
33
26
56
Забитые 59
Пропущеные 33
Разница 26
Результаты последних матчей: Н П П В В
5
АлександрияАлександрияАле
32
14
7
11
49
47
2
49
Забитые 49
Пропущеные 47
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В Н Н П
6
КолосКолосКол
32
10
2
20
33
59
-26
32
Забитые 33
Пропущеные 59
Разница -26
Результаты последних матчей: В П П П В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
32
15
4
13
42
42
0
49
Забитые 42
Пропущеные 42
Разница 0
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
32
12
9
11
40
46
-6
45
Забитые 40
Пропущеные 46
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В В
9
ОлимпикОлимпикОли
32
10
6
16
32
47
-15
36
Забитые 32
Пропущеные 47
Разница -15
Результаты последних матчей: В В В П Н
10
ВорсклаВорсклаВор
32
9
7
16
23
48
-25
34
Забитые 23
Пропущеные 48
Разница -25
Результаты последних матчей: П П В Н Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
32
5
9
18
25
57
-32
24
Забитые 25
Пропущеные 57
Разница -32
Результаты последних матчей: П П П Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

Смотрите, как "Заря" переиграла "Колос"

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Лига Европы чемпионат Украины Заря Луганск Виктор Скрипник премьер-лига Десна Чернигов

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