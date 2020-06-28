Полтава – без вратаря-вундеркинда и без победы: обзор матча "Ворскла" – "Олимпик"

В чемпионате Украины по футболу состоялся заключительный матч 28-го тура. "Ворскла" в Полтаве после выхода в финал Кубка Украины не сумела забить ни одного мяча в ворота донецкого "Олимпика". Поединок завершился вничью 0:0. Отметим, что в параллельной встрече в Чернигове "Десна" победила "Динамо" 3:2.

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Обзор матча Ворскла – Олимпик (0:0)

Добавим, что 16-летний вратарь "Ворсклы" Павел Исенко, который четыре дня назад отбил три пенальти в матче 1/2 Кубка Украины с "Мариуполем", в этот раз не то что не вышел на поле, но даже не попал в заявку полтавской команды на игру. Ранее мы писали, что 16-летним героем Кубка Украины интересуется "Бенфика".

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Ворскла – Олимпик – 0:0

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Опанасенко, Васин (Д. Кравчук, 39) – Шехич (Гаджук, 90+2), Пуцлин – Ребенок (Луизао, 46), Кулач (Власов, 61), Кане – Степанюк

Олимпик: Кичак – Кравченко, Гришко, Зотько, Лебеденко – Политыло, Цымбалюк (Вербный, 45+4), Романовский (А. Кравчук, 63) – Балашов (Е.Пасич, 64), Шахаб (Баланюк, 64), Тейшейра (Ксенз, 85)

Предупреждения: Пуцлин – Шахаб, Кичак, Политыло, Вербный, Зотько

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"Ворскла" vs "Олимпик" / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Статистика матча Ворскла – Олимпик (0:0)

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Смотрите, как ранее "Ворскла" вышла в финал Кубка Украины

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