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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Полтава – без вратаря-вундеркинда и без победы: обзор матча "Ворскла" – "Олимпик"

28 июня, 22:20

Олег Люлька Олег Люлька

После выхода в финал Кубка Украины ворскляне не смогли обыграть "олимпийцев". 16-летний Исенко остался вне заявки

В чемпионате Украины по футболу состоялся заключительный матч 28-го тура. "Ворскла" в Полтаве после выхода в финал Кубка Украины не сумела забить ни одного мяча в ворота донецкого "Олимпика". Поединок завершился вничью 0:0. Отметим, что в параллельной встрече в Чернигове "Десна" победила "Динамо" 3:2.

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Обзор матча Ворскла – Олимпик (0:0)

Добавим, что 16-летний вратарь "Ворсклы" Павел Исенко, который четыре дня назад отбил три пенальти в матче 1/2 Кубка Украины с "Мариуполем", в этот раз не то что не вышел на поле, но даже не попал в заявку полтавской команды на игру. Ранее мы писали, что 16-летним героем Кубка Украины интересуется "Бенфика".

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Ворскла – Олимпик – 0:0
Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Опанасенко, Васин (Д. Кравчук, 39) – Шехич (Гаджук, 90+2), Пуцлин – Ребенок (Луизао, 46), Кулач (Власов, 61), Кане – Степанюк
Олимпик: Кичак – Кравченко, Гришко, Зотько, Лебеденко – Политыло, Цымбалюк (Вербный, 45+4), Романовский (А. Кравчук, 63) – Балашов (Е.Пасич, 64), Шахаб (Баланюк, 64), Тейшейра (Ксенз, 85)
Предупреждения: Пуцлин – Шахаб, Кичак, Политыло, Вербный, Зотько

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"Ворскла" vs "Олимпик"

"Ворскла" vs "Олимпик" / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Статистика матча Ворскла – Олимпик (0:0)

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
28
23
3
2
69
20
49
72
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ДинамоДинамоДин
28
17
4
7
58
27
31
55
Забитые 58
Пропущеные 27
Разница 31
Результаты последних матчей: П В В В П
3
ЗаряЗаряЗар
28
16
5
7
44
23
21
53
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В П В П
4
ДеснаДеснаДес
28
16
4
8
50
24
26
52
Забитые 50
Пропущеные 24
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В П В
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
28
9
2
17
30
50
-20
29
Забитые 30
Пропущеные 50
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
27
10
4
13
34
40
-6
34
Забитые 34
Пропущеные 40
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
27
7
6
14
20
41
-21
27
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: Н В Н Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
27
6
6
15
23
43
-20
24
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
28
5
8
15
20
45
-25
23
Забитые 20
Пропущеные 45
Разница -25
Результаты последних матчей: Н П П П Н
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

Смотрите, как ранее "Ворскла" вышла в финал Кубка Украины

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Источник: Сегодня|Спорт

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