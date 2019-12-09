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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Помощник Михайличенко послал болельщика "Динамо" прямо во время матча

9 декабря, 11:54

Вадим Евтушенко жестоко отреагировал на выкрики фанта

Алексей Михайличенко и Вадим Евтушенко

Алексей Михайличенко и Вадим Евтушенко / Фото: Facebook

У ассистент главного тренера "Динамо" Вадим Евтушенко произошел конфликт с фанатом на стадионе во время матча с "Зарей"

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Когда Евтушенко подошел к четвертому арбитру, кто-то из трибун крикнул "Вадик, сядь, специалисты, мля". В ответ тренер сказал: "Иди на х**, б***" и показал средний палец.

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В следующем туре "Динамо" 15 декабря на выезде сыграет против "Десны". 12 декабря киевляне дома примут "Лугано" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. "Заря" 14 декабря встретится с лидером УПЛ "Шахтером".

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Ранее в луганской "Заре" заговорили о спецраздевалках для геев: новые откровения скандального Рафаилова. В руководстве луганского клуба, за которым закрепилось прозвище "Мужики", развили пикантную тему.

Также мы писали, что в состав "Динамо" вернулся вице-чемпион мира. Хорват Йосип Пиварич, больше года не игравший за основу киевлян, вдруг оказался нужен Алексею Михайличенко.

"Динамо" – "Заря" – 1:2

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чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск Вадим Евтушенко

Источник: Чемпион

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