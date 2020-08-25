Попытайтесь разобраться: "Карпаты" еще раз поменяли главного тренера

Продолжаются пертурбации со львовскими "Карпатами" после того, как их исключили из Премьер-лиги. На днях стало официально известно, что "Карпаты" будут выступать во Второй лиге, вступив в ряды ПФЛ. Однако, оказалось, что львовский клуб формирует два "подразделения".

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В конце июля сообщалось, что после Романа Санжара новым тренером "Карпат" будет Роман Гнатив – бывший наставник юниорской команды. Однако вчера вечером официальный сайт "Карпат" известил, что команду будет тренировать экс-наставник "молодежки" Любомир Вовчук. При этом полностью команда называется КПФ "Карпаты". Контракт с ним подписано на один год, а со своими помощниками он определится в ближайшее время.

Тем временем, 46-летний Роман Гнатив станет у руля других "Карпат", которые объединят футболистов Галича и Бурштына. В прошлом сезоне они выступали среди аматоров. Теперь же коллектив ФК "Карпаты" вроде бы собирается также играть во Второй лиге. Остаются дождаться начала соревнований, чтобы окончательно увидеть в деле оба варианта "Карпат". На этой неделе уже стартуют кубковые соревнования.

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Смотрите, как "Карпаты" играли в Премьер-лиге со "Львовом":

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