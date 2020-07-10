Ответный матч против "Вольфсбурга" в Лиге Европы "Шахтер" проведет в Киеве

"Горняки" возобновят евросезон на "Олимпийском", а в случае выхода в следующий раунд отправятся в Германию

Донецкий "Шахтер" ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга" проведет в Киеве в НСК "Олимпийский", а не в Харькове, как сообщалось ранее. Официальный сайт "горняков" сообщает, что матч состоится 5 августа и начнется в 19:55. Игра пройдет без зрителей.

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В первом матче "Шахтер" в Германии одержал победу со счетом 2:1. Голами отметились Жуниор Мораес и Маркос Антонио. При этом обе команды по ходу встречи не реализовали по одному пенальти. У "горняков" не смог забить с "точки" Коваленко, а у "Вольфсбурга" – Вегхорст.

Победитель пары "Шахтер" – "Вольфсбург" в четвертьфинале Лиги Европы встретится с лучшей командой из пары "Айнтрахт" – "Базель". В первом матче швейцарцы одержали уверенную победу 3:0 и практически гарантировали себе путевку в 1/4 финала.

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Впрочем, в случае выхода в следующий раунд "Шахтер" все равно отправится в Германию – именно там пройдут оставшиеся матчи турнира – четвертьфинал пройдет на "Арене АуфШальке" в Гельзенкирхене (11 августа в 22:00 по Киеву), полуфинал – в Дюссельдорфе (17 августа, 22:00), финал – в Кельне (21 августа, 22:00). Все результаты плей-офф Лиги Европы есть на нашем сайте.

Ранее мы писали, что Андрей Пятов остался доволен результатами жеребьевки Лиги Европы. Также украинский голкипер считает, что новый формат Лиги Европы добавит ей непредсказуемости.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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