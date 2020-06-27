После рваной раны капитан "Динамо" готовится выйти на поле с "Шахтером": названы сроки возвращения

Сергей Сидорчук приступит к работе в общей группе на следующей неделе

Сегодня начинается 28-й тур чемпионата Украины по футболу. Киевское "Динамо", занимающее второе место в УПЛ, сыграет свой матч в воскресенье в Чернигове с "Десной". Однако "бело-синие" пока что вынуждены играть без своей капитана. К слову, на днях жена капитана "Динамо" показала своего мужа таким, каким мы его никогда еще не видели.

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Полузащитник Сергей Сидорчук продолжает восстанавливаться после серьезной травмы в поединке с "Зарей". Однако 29-летнего футболиста уже скоро можно будет увидеть на поле. Об этом пишет isport.ua со ссылкой на пресс-службу "Динамо":

"Еще одним положительным моментом тренировки было возвращение Сергея Сидорчука, которому уже сняли швы с рассеченной ноги. Пока капитан Динамо занимается отдельно, вместе с Никитой Бурдой – он также проходит восстановление после травмы. Сергей еще не готов помочь команде в Чернигове, однако есть все основания надеяться на его возвращение в общую группу на следующей неделе".

Пока же сайт киевского клуба показал в ролике, как команда готовится к поединку с "Десной".

А на следующей неделе, 4 июля, "Динамо" сыграет с "Шахтером". Вполне вероятно, что через неделю Сидорчук выйдет на поле.

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Читайте также, что сказал Сидорчук о травме в матче с "Зарей". Смотрите, как Сергей забивал за киевское "Динамо" ранее.

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