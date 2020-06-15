Українська
$ 26,73
30,21
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Осторожно, кровь! Появились кадры, как капитану "Динамо" зашивали рваную рану в раздевалке

15 июня, 14:49

Олег Люлька Олег Люлька

Во время операции Сергей Сидорчук, получивший серьезную травму в игре с "Зарей", не подавал признаков боли

В Сети появились кадры, как капитану "Динамо" Сергею Сидорчуку прямо в раздевалке зашивали рваную рану на ноге после грубого фола со стороны хорватского полузащитника "Зари" Ловро Цвека в субботнем матче этих команд. Напомним, в Запорожье, откуда родом Сидорчук, "Динамо" обыграло "Зарю" со счетом 3:1 и вышло на чистое второе место в чемпионате Украины, оторвавшись на три очка от луганчан.

На видео из раздевалки, опубликованном программой "Профутбол", видно, как Сергею Сидорчуку врачи "залатывают" рану в четыре руки, останавливая тем самым кровотечение. При этом лицо самого футболиста "Динамо" во время операции не выдает никаких признаков боли.

Осторожно! На фото – кровь

Реклама

Реклама

Читайте также: Жуткие стоны капитана "Динамо": обнародован диагноз Сидорчука, которому игрок "Зари" пробил шипами щиток

Напомним, что удар игрока "Зари" Ловро Цвека был настолько сильным, что сломался щиток на ноге динамовца, а сам он получил рваную рану. К счастью, обошлось без перелома. Покинуть поле Сидорчук смог только с помощью одноклубников, которые вынесли его на руках. После использования системы VAR главный арбитр встречи Николай Балакин показал обидчику динамовца красную карточку.

INSTAGRAM

Сидорчук, травма в матче "Заря" – "Динамо"

Сидорчук, травма в матче "Заря" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Читайте также: Игроки "Шахтера" трогательно поддержали Исмаили, выбывшего из строя до конца года

Ранее в "Динамо" дали понять, чтоСидорчук вернется в строй через две недели."Соперник разорвал Сергею ногу в нижней трети голени. Швы будем снимать через 7-10 дней", – рассказал врач столичного клуба Андрей Шморгун.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
26
22
2
2
66
18
48
68
Забитые 66
Пропущеные 18
Разница 48
Результаты последних матчей: В В В П В
2
ДинамоДинамоДин
26
16
4
6
54
23
31
52
Забитые 54
Пропущеные 23
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П Н В
3
ДеснаДеснаДес
26
15
4
7
46
20
26
49
Забитые 46
Пропущеные 20
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В Н В
4
ЗаряЗаряЗар
26
15
4
7
42
22
20
49
Забитые 42
Пропущеные 22
Разница 20
Результаты последних матчей: П В П В П
5
АлександрияАлександрияАле
26
13
4
9
37
35
2
43
Забитые 37
Пропущеные 35
Разница 2
Результаты последних матчей: П П В В П
6
КолосКолосКол
26
8
2
16
27
47
-20
26
Забитые 27
Пропущеные 47
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
25
10
4
11
33
36
-3
34
Забитые 33
Пропущеные 36
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
25
6
9
10
24
40
-16
27
Забитые 24
Пропущеные 40
Разница -16
Результаты последних матчей: Н Н П П В
9
ВорсклаВорсклаВор
25
6
5
14
18
41
-23
23
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н В П
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
26
5
7
14
19
41
-22
22
Забитые 19
Пропущеные 41
Разница -22
Результаты последних матчей: П П Н Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Смотрите, как забивает Сергей Сидорчук

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

травма врачи операция чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск Сергей Сидорчук

Источник: Профутбол

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Врач футбольной команды рассказал, как спасал свой нос, работая в обычной больнице в пандемию
Врач футбольной команды рассказал, как спасал свой нос, работая в обычной больнице в пандемиюФутбол
Шовковский помыл своего ежика зубной щеткой. И тут же попал под критику
Шовковский помыл своего ежика зубной щеткой. И тут же попал под критикуФутбол
"Прирожденная бандитка": жена футболиста стала популярнее мужа благодаря откровенным фотоФутбол
"ПЦР-тесты – очень дорогое удовольствие": сколько в чемпионате Украины платят за проверку на коронавирусЧУ по футболу
Стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков: сколько людей пустят на трибуны
Стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков: сколько людей пустят на трибуныФутбол
"Пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией": скандальный футболист заговорил о примиренииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять