Осторожно, кровь! Появились кадры, как капитану "Динамо" зашивали рваную рану в раздевалке

Во время операции Сергей Сидорчук, получивший серьезную травму в игре с "Зарей", не подавал признаков боли

В Сети появились кадры, как капитану "Динамо" Сергею Сидорчуку прямо в раздевалке зашивали рваную рану на ноге после грубого фола со стороны хорватского полузащитника "Зари" Ловро Цвека в субботнем матче этих команд. Напомним, в Запорожье, откуда родом Сидорчук, "Динамо" обыграло "Зарю" со счетом 3:1 и вышло на чистое второе место в чемпионате Украины, оторвавшись на три очка от луганчан.

На видео из раздевалки, опубликованном программой "Профутбол", видно, как Сергею Сидорчуку врачи "залатывают" рану в четыре руки, останавливая тем самым кровотечение. При этом лицо самого футболиста "Динамо" во время операции не выдает никаких признаков боли.

Осторожно! На фото – кровь

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Напомним, что удар игрока "Зари" Ловро Цвека был настолько сильным, что сломался щиток на ноге динамовца, а сам он получил рваную рану. К счастью, обошлось без перелома. Покинуть поле Сидорчук смог только с помощью одноклубников, которые вынесли его на руках. После использования системы VAR главный арбитр встречи Николай Балакин показал обидчику динамовца красную карточку.

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Сидорчук, травма в матче "Заря" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Ранее в "Динамо" дали понять, чтоСидорчук вернется в строй через две недели."Соперник разорвал Сергею ногу в нижней трети голени. Швы будем снимать через 7-10 дней", – рассказал врач столичного клуба Андрей Шморгун.

Смотрите, как забивает Сергей Сидорчук

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