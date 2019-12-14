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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Последний матч года в Запорожье: в старте выйдут футболисты стоимостью 1,9 миллиарда!

14 декабря, 16:35

Оценочная стоимость стартовых составов "Зари" и "Шахтера" потянула на 74 миллиона евро

Стартовый состав "Шахтера" стоит в 13 раз дороже состава "Зари"

Стартовый состав "Шахтера" стоит в 13 раз дороже состава "Зари"

Сегодня в Запорожье будет сыгран последний матч в 2019 году – в 18 туре чемпионата Украины встречаются "Заря" и "Шахтер". Поединок начнется в 17:00, а трансляция "Заря" – "Шахтер" доступна на нашем сайте в виде текстового онлайна с фото и видео повторами голов.

Уже известны стартовые составы команд. Со стартовых минут на поле выйдут футболисты, суммарная стоимость которых, по данным transgermarkt, составляет 74,35 миллиона евро, или более 1,9 миллиарда гривен по курсу! При этом стоимость футболистов "Шахтера" почти в 13 раз выше, чем ценник на игроков "Зари".

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Заря – Шахтер: стартовые составы

Заря – Шахтер: стартовые составы / Фото: Сегодня|Спорт

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  • "Заря": Махарадзе, Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко, Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Леднев, Кабаев, Лунев
  • "Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Маркос Антонио, Патрик, Марлос, Коваленко, Коноплянка, Мораес

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Напомним, что "Шахтер" проиграл "Аталанте" в последнем туре Лиги чемпионов:

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чемпионат Украины Заря Луганск ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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