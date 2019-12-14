Последний матч года в Запорожье: в старте выйдут футболисты стоимостью 1,9 миллиарда!

Стартовый состав "Шахтера" стоит в 13 раз дороже состава "Зари"

Сегодня в Запорожье будет сыгран последний матч в 2019 году – в 18 туре чемпионата Украины встречаются "Заря" и "Шахтер". Поединок начнется в 17:00, а трансляция "Заря" – "Шахтер" доступна на нашем сайте в виде текстового онлайна с фото и видео повторами голов.

Уже известны стартовые составы команд. Со стартовых минут на поле выйдут футболисты, суммарная стоимость которых, по данным transgermarkt, составляет 74,35 миллиона евро, или более 1,9 миллиарда гривен по курсу! При этом стоимость футболистов "Шахтера" почти в 13 раз выше, чем ценник на игроков "Зари".

Читайте также: "Заря" – "Шахтер" где смотреть трансляцию

Заря – Шахтер: стартовые составы / Фото: Сегодня|Спорт Реклама

"Заря": Махарадзе, Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко, Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Леднев, Кабаев, Лунев

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Маркос Антонио, Патрик, Марлос, Коваленко, Коноплянка, Мораес

Читайте также: "Заря" – "Шахтер" прогноз букмекеров

Напомним, что "Шахтер" проиграл "Аталанте" в последнем туре Лиги чемпионов:

Смотрите обзор матча, в котором "Заря" на выезде проиграла "Александрии":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама