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Президент "Динамо" на Пасху поздравил всех с праздником новым челленджем на стуле

19 апреля, 11:32

Вадим Авдасев

Игорь Суркис передал привет игрокам и другим сотрудникам своего клуба

Во время карантина многие спортсмены принимают участие в различных челленджах. Свой конкурс решил организовать и президент киевского "Динамо" Игорь Суркис. 61-летний функционер своеобразно поздравил всех с праздником Пасхи. Вспомним, что в марте президент "Динамо" поддержал челлендж с туалетной бумагой.

Суркис-младший у себя дома довольно уверенно набивал мяч правой ногой, сидя на стуле. Мяч был со звездами Лиги чемпионов и фотографиями футболистов. После нескольких десятков ударов Суркис поймал мяч в руки, поздравил людей с праздником и передал эстафету игрокам и тренерам своего клуба.

Читайте о том, что в киевском "Динамо" заговорили о снижении зарплат. Говорят, что за март игроки получат лишь немного меньше, чем обычно, а за апрель – уже в два раза.

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Также Суркис высказался о едином телепуле в украинском футболе. Владелец "Динамо" думает, что в ближайшее время один телепул не удастся создать, поскольку нет независимого телеканала, который бы показывал чемпионат страны.

Смотрите, как "Динамо" вырвало победу у "Александрии" в матче чемпионата Украины

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