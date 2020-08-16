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Президент "Динамо" рассказал о сложностях в приглашении легионеров и задаче для Луческу

16 августа, 12:40

Елена Павлова Елена Павлова

Игорь Суркис больше не хочет команду на перспективу

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал об усилении команды и о задачах главного тренера киевлян Мирчи Луческу, который в июле сменил Алексея Михайличенко на тренерском мостике столичного клуба. Ранее мы также сообщали, что к Луческу может перебраться экс-нападающий "Шахтера".

"У нас контракт на два года плюс один, прописана бонусная система за достижение определенных результатов. Я могу сказать: единственная стопроцентная гарантия — он пришел не из‑за денег. Он не видит себя вне футбола. Дай бог, чтобы у меня в мои годы была такая активность, как у него. Как он ведет тренировочный процесс. Он ни на секунду не остывает, стимулирует игроков. Понимаю, что какие‑то позиции надо будет усиливать. Кем? Я бы хотел такими игроками, которые бы показывали результат сразу, а не играли на перспективу. На перспективу у нас уже была молодая команда Александра Хацкевича, которая должна была заиграть, но не заиграла. А на третий год Хацкевич говорил, что команда готова для больших задач, но не получилось", – сказал Суркис в интервью "Новое время".

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Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Задача Луческу — бороться за первое место. Этот чемпионат мы проиграли, но можно по‑разному проиграть. Можно бороться до последнего тура так, как мы боролись за второе место. Но я бы не хотел, чтобы "Динамо" боролось с такими потугами за второе место и, допустим, второе место зависело от того, как "Заря" сыграет с "Десной". Главная задача — попадание в Лигу чемпионов", – отметил президент "Динамо".

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"Сегодня говорить о том, что мы дадим 20 или 30 млн евро, или 5, или 10 млн на трансферы — это обманывать самих себя. Сегодня вообще непонятно, что происходит с рынком. Он однозначно упал. И тот футболист, за которого раньше надо было отдать 10 млн евро, сегодня может стоить 5 млн. Но самое сложное в последние годы — уговорить футболиста идти сюда, ехать в этот чемпионат. Легионеров сложно пригласить на ту зарплату, которую получают в команде те же Николай Шапаренко, Виталий Миколенко, Цыганков", – признался Суркис.

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Напомним, что вчера "Динамо" с шедевральными голами разгромило "Полесье" и одержало самую крупную победу Луческу.

Смотрите, как президент "Динамо" прокомментировал поражение от "Колоса"

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усиление задача чемпионат Украины Динамо Киев Мирча Луческу Игорь Суркис легионер

Источник: Новое время

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