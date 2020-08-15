"Динамо" с шедевральными голами разгромило "Полесье": самая крупная победа Луческу

Героем третьего матча киевлян при новом тренере стал Владислав Супряга, записавший на свой счет дубль

"Динамо" провело третий спарринг при новом главном тренере Мирче Луческу. После победы над "Вересом" (3:0) и поражения от "Десны" (1:2) киевляне на своем клубном стадионе имени Валерия Лобановского разгромили житомирское "Полесье", вышедшее в Первую лигу, со счетом 5:1. Это пока самый крупный выигрыш динамовцев с Луческу.

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У киевлян дублем отличился Супряга, по разу – Буяльский, Шапаренко и Дуэлунд. При этом два из пяти забитых мячей оказались шедевральными. В случае с первым голом Супряга подхватил мяч после передачи через полполя от Кендзеры и поразил ворота "Полесья" практически с нулевого угла рикошетом от дальней штанги.

В свою очередь, еще один талант "Динамо" Шапаренко, на дриблинге заработав штрафной, сам же блестяще его исполнил, направив мяч в обвод стенки в "девятку".

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"Динамо" – Полесье" – 5:1

Голы: Супряга (12, 37), Буяльский (24), Шапаренко (45+1), Дуэлунд (78) – Галенко (52).

"Динамо": Бойко (Бущан, 46), Сирота, Кендзера (Забарный, 65), Тымчик, Сидорчук, Буяльский (Леднев, 65), Шапаренко (Андриевский, 74), Цитаишвили (Булеца, 74), де Пена (Дуэлунд, 46), Караваев (Вивчаренко, 79), Супряга (Соль, 65).

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Фото – официальный сайт "Динамо"

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Ранее в соцсетях прозвучало имя главного любимчика Луческу в "Динамо". Новый наставник киевлян будет строить игру команды через чемпиона мира U-20 Владислава Супрягу.

Смотрите, как "Динамо" играло последний матч при Михайличенко:

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Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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