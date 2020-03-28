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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Принял эту новость спокойно": игрок "Шахтера" прокомментировал перенос Евро-2020

28 марта, 12:03

Максим Перепелица

Также Виктор Коваленко рассказал об интересе со стороны "Ромы"

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко прокомментировал карантин в связи с пандемией коронавируса, а также рассказал об интересе со стороны итальянской "Ромы". Ранее мы писали, что Андрей Пятов успокаивает болельщиков – "Обязательно увидимся на футболе".

"Все кардинально поменялось. Хочется уже вернуться в футбол, потренироваться. Очень соскучились по игре. Я понимал, что перенос Евро-2020 от нас не зависит. Принял эту новость спокойно. Рано или поздно состоятся сборы, поэтому мы будем наигрывать связи. Думаю, сборная не потеряет от этого, а только выиграет. Я соскучился по полному стадиону, когда много фанатов. В основном это матчи Лиги Европы. Уверен, найдется выход, и мы доиграем турнир. Думаю, все будет хорошо", – отметил игрок.

"Переход в Рому? Я видел эти новости, однако конкретики не было. Думаю, это неправда, двигаемся дальше", – подытожил Коваленко.

Напомним, ранее другой игрок "Шахтера" Евгений Коноплянка приготовил дома ризотто, приняв вызов от шеф-повара "Шахтера" и сборной Украины, после чего передал эстафету челленджа "Сам себе шеф" Александру Зинченко.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл в первой игре 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург"

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Шахтер Донецк Евро-2020 Виктор Коваленко

Источник: Канал Футбол

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