Пропасть между "Динамо" и "Шахтером": таблица чемпионата Украины после матча в Мариуполе

Несмотря на победу в отложенной игре с мариупольцами, киевляне катастрофически много проигрывают "горнякам"

"Динамо" Киев / Фото: Facebook

Валидольная победа "Динамо" над "Мариуполем" в отложенном матче четвертого тура чемпионата Украины позволила киевлянам подняться на третью строчку турнирной таблицы Премьер-лиги. У команды Алексея Михайлиенко – "минус 10" от лидирующего "Шахтера", который в нынешнем первенстве очки еще не терял: восемь поединков – восемь побед.

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"Динамо" после восьми туров набрало 14 очков. Столько же – и в активе "Десны". Однако именно черниговская команда занимает второе место, опережая "Динамо" по личным встречам – напомним, в седьмом туре киевляне на НСК "Олимпийский" проиграли "Десне" со счетом 1:2.

Турнирная таблица чемпионата Украины

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ШАХТЕР 8 8 0 0 24-6 24 2 ДЕСНА 8 4 2 2 9-4 14 3 ДИНАМО 8 4 2 2 16-7 14 4 АЛЕКСАНДРИЯ 8 4 1 3 10-11 13 5 ЗАРЯ 8 3 3 2 12-10 12 6 ДНЕПР-1 8 3 2 3 10-9 11 7 КОЛОС 8 3 2 3 7-10 11 8 МАРИУПОЛЬ 8 2 3 3 7-11 9 9 КАРПАТЫ 8 2 2 4 6-11 8 10 ВОРСКЛА 8 2 1 5 8-14 7 11 ЛЬВОВ 8 2 0 6 7-14 6 12 ОЛИМПИК 8 1 2 5 5-14 5

Отметим, что в поединке с "Мариуполем" тренер "Динамо" Алексей Михайличенко не мог рассчитывать на ключевого защитника команды Никиту Бурду – он травмировал колено в предыдущем матче и выбыл на длительны срок. На следующей неделе Бурде предстоит перенести операцию в Испании. Не исключено, Никита вернется в строй лишь ближе к лету.

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