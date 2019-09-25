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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Пропасть между "Динамо" и "Шахтером": таблица чемпионата Украины после матча в Мариуполе

25 сентября, 19:20

Несмотря на победу в отложенной игре с мариупольцами, киевляне катастрофически много проигрывают "горнякам"

"Динамо" Киев

"Динамо" Киев / Фото: Facebook

Валидольная победа "Динамо" над "Мариуполем" в отложенном матче четвертого тура чемпионата Украины позволила киевлянам подняться на третью строчку турнирной таблицы Премьер-лиги. У команды Алексея Михайлиенко – "минус 10" от лидирующего "Шахтера", который в нынешнем первенстве очки еще не терял: восемь поединков – восемь побед.

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"Динамо" после восьми туров набрало 14 очков. Столько же – и в активе "Десны". Однако именно черниговская команда занимает второе место, опережая "Динамо" по личным встречам – напомним, в седьмом туре киевляне на НСК "Олимпийский" проиграли "Десне" со счетом 1:2.

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Турнирная таблица чемпионата Украины

МКлубИВНПМячиОчки
1ШАХТЕР880024-624
2ДЕСНА84229-414
3ДИНАМО842216-714
4АЛЕКСАНДРИЯ841310-1113
5ЗАРЯ833212-1012
6ДНЕПР-1832310-911
7КОЛОС83237-1011
8МАРИУПОЛЬ82337-119
9КАРПАТЫ82246-118
10ВОРСКЛА82158-147
11ЛЬВОВ82067-146
12ОЛИМПИК81255-145

Отметим, что в поединке с "Мариуполем" тренер "Динамо" Алексей Михайличенко не мог рассчитывать на ключевого защитника команды Никиту Бурду – он травмировал колено в предыдущем матче и выбыл на длительны срок. На следующей неделе Бурде предстоит перенести операцию в Испании. Не исключено, Никита вернется в строй лишь ближе к лету.

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Источник: Сегодня|Спорт

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