Пропасть между "Динамо" и "Шахтером": таблица чемпионата Украины после матча в Мариуполе

Валидольная победа "Динамо" над "Мариуполем" в отложенном матче четвертого тура чемпионата Украины позволила киевлянам подняться на третью строчку турнирной таблицы Премьер-лиги. У команды Алексея Михайлиенко – "минус 10" от лидирующего "Шахтера", который в нынешнем первенстве очки еще не терял: восемь поединков – восемь побед.
Читайте также: "Мариуполь" – "Динамо" 0:1: видео гола Вербича и обзор матча Премьер-лиги
"Динамо" после восьми туров набрало 14 очков. Столько же – и в активе "Десны". Однако именно черниговская команда занимает второе место, опережая "Динамо" по личным встречам – напомним, в седьмом туре киевляне на НСК "Олимпийский" проиграли "Десне" со счетом 1:2.
Турнирная таблица чемпионата Украины
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ШАХТЕР
|8
|8
|0
|0
|24-6
|24
|2
|ДЕСНА
|8
|4
|2
|2
|9-4
|14
|3
|ДИНАМО
|8
|4
|2
|2
|16-7
|14
|4
|АЛЕКСАНДРИЯ
|8
|4
|1
|3
|10-11
|13
|5
|ЗАРЯ
|8
|3
|3
|2
|12-10
|12
|6
|ДНЕПР-1
|8
|3
|2
|3
|10-9
|11
|7
|КОЛОС
|8
|3
|2
|3
|7-10
|11
|8
|МАРИУПОЛЬ
|8
|2
|3
|3
|7-11
|9
|9
|КАРПАТЫ
|8
|2
|2
|4
|6-11
|8
|10
|ВОРСКЛА
|8
|2
|1
|5
|8-14
|7
|11
|ЛЬВОВ
|8
|2
|0
|6
|7-14
|6
|12
|ОЛИМПИК
|8
|1
|2
|5
|5-14
|5
Отметим, что в поединке с "Мариуполем" тренер "Динамо" Алексей Михайличенко не мог рассчитывать на ключевого защитника команды Никиту Бурду – он травмировал колено в предыдущем матче и выбыл на длительны срок. На следующей неделе Бурде предстоит перенести операцию в Испании. Не исключено, Никита вернется в строй лишь ближе к лету.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк