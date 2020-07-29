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Прощай, Санжар! "Карпаты" после исключения из Премьер-лиги разорвали контракт со своим тренером

29 июля, 20:25

Олег Люлька Олег Люлька

Во львовском клубе поблагодарили специалиста за "стремление поднять команду со дна"

Футбольный клуб "Карпаты" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером – сделавшим себе имя в "Олимпике" Романом Санжаром. Напомним, ранее контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола исключил "Карпаты" из Премьер-лиги. А перед этим появилась информация о долгах львовского клуба в размере 5 миллионов долларов. Отметим, что контракт "Карпат" и Санжара разорван по обоюдному согласию сторон.

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"Сегодня, когда "Карпаты" по итогам сезона понизились в классе, наши дороги расходятся, но будущее переполнено неожиданностей. По итогам этого этапа могу только поблагодарить Романа Санжара и его тренерский штаб. Поблагодарить за фанатичное упорство и стремление поднять команду со дна, за стойкость, терпение, мужество, упорную работу с молодежью и готовность работать с командой до конца, несмотря на все имеющиеся проблемы. Эти качества многого стоят в футболе и заслуживают максимального уважения. Именно в тяжелую минуту становится понятно, кто есть кто"

"За непродолжительное время нашего знакомства начал уважать Романа за человеческие качества и профессионализм. От всей души желаю тренеру дальнейших успехов и прогресса", – заявил совладелец "Карпат" Олег Смалийчук, которого цитирует официальный сайт львовского клуба

Роман Санжар

Роман Санжар / Фото: Facebook

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Ранее стали известны премиальные игроков "Карпат" за их последний матч в УПЛ. По данным СМИ, за волевую ничью в дерби со "Львовом" футболистам Романа Санжара заплатили по 4 400 гривен.

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