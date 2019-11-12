Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,51
27,06

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Расизмом на "Украинском классико" занялась полиция: против фанатов "Динамо" открыли дело

12 ноября, 19:02

Ход этой работы находится на личном контроле руководства Главного управления Национальной полиции в Харьковской области

Тайсон

Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Национальная полиция Харьковской области на своем сайте сообщила, что по факту правонарушения во время футбольного матча в Харькове "Шахтер" – "Динамо" (1:0) следователями открыто уголовное производство. Напомним, во время второго тайма болельщики столичной команды выкрикивали расистские оскорбление в адрес игрока "Шахтера" Тайсона. В ответ бразилец показал болельщикам средний палец. Сообщается, что в выкрикивании оскорблений участвовало около 20 человек. Ранее появилось видео того, как фанаты "Динамо" выкрикивают расистские оскорбления в адрес футболиста.

"11 ноября следователем Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Сейчас материалы уголовного производства направлены в прокуратуру Харьковской области для решения вопроса относительно возможного изменения подследственности.

Полицией принимаются все необходимые меры по установлению и розыску лиц, причастных к преступлению. Ход этой работы находится на личном контроле руководства ГУНП в Харьковской области", – говорится в сообщении.

Читайте также: Громкое признание Тайсона про отъезд в Бразилию после расистского скандала

Также стало известно, какое максимальное наказание грозит "Динамо" за расистское поведение болельщиков. Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрит это дело сразу же, как только премьер-лига получит протокол арбитра встречи Николая Балакина.

Смотрите, как болельщики "Динамо" довели до слез игроков "Шахтера" Тайсона и Дентиньо

Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

расизм полиция чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Тайсон футболист

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Заруба
Заруба "Шахтера" и "Динамо" и другие поединки чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" выиграл у "Динамо" самое скандальное "классико" в истории: расистский скандал и конец золотой гонкиЧУ по футболу
"Шахтер" – "Динамо": где смотреть самое жаркое классико Украины и в чем может быть преимущество дончанЧУ по футболу
"Динамо" – "Львов": видеотрансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" – "Динамо": видео голов и лучших моментов скандального украинского "классико"ЧУ по футболу
Болельщики
Болельщики "Динамо" сорвали матч против "Шахтера" расистскими выкрикамиЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...
загрузка...