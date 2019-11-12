Расизмом на "Украинском классико" занялась полиция: против фанатов "Динамо" открыли дело

Ход этой работы находится на личном контроле руководства Главного управления Национальной полиции в Харьковской области

Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Национальная полиция Харьковской области на своем сайте сообщила, что по факту правонарушения во время футбольного матча в Харькове "Шахтер" – "Динамо" (1:0) следователями открыто уголовное производство. Напомним, во время второго тайма болельщики столичной команды выкрикивали расистские оскорбление в адрес игрока "Шахтера" Тайсона. В ответ бразилец показал болельщикам средний палец. Сообщается, что в выкрикивании оскорблений участвовало около 20 человек. Ранее появилось видео того, как фанаты "Динамо" выкрикивают расистские оскорбления в адрес футболиста.

"11 ноября следователем Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Сейчас материалы уголовного производства направлены в прокуратуру Харьковской области для решения вопроса относительно возможного изменения подследственности. Полицией принимаются все необходимые меры по установлению и розыску лиц, причастных к преступлению. Ход этой работы находится на личном контроле руководства ГУНП в Харьковской области", – говорится в сообщении.

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Также стало известно, какое максимальное наказание грозит "Динамо" за расистское поведение болельщиков. Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрит это дело сразу же, как только премьер-лига получит протокол арбитра встречи Николая Балакина.

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