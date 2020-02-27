С "Александрии" сняли трансферный бан: клуб вернул 6 миллионов долга хорвату

Бронзовые призеры чемпионата Украины рассчитались с Барышичем и теперь смогут зарегистрировать новичков

Участник группового раунда Лиги Европы "Александрия" добился снятия трансферного бана. Ранее команде Шарана запретили регистрировать новичков из-за старых долгов перед своим бывшим футболистом – хорватом Йосипом Барышичем, которому клуб из Кировоградской области обязан был выплатить 233 тысячи долларов (почти 6 млн гривен).

В клубе настаивали, что ПФК "Александрия", задолжавший Йосипу Барышичу, и нынешний ФК "Александрия" – это разные юридические лица, тем не менее в апелляционном комитете ФИФА не согласились с доводами украинцев, следствием чего стало наложение на них трансферного бана.

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Однако сегодня стало известно, что "Александрия" рассчиталась с Йосипом Барышичем, выплатив ему всю задолженность. Таким образом, уже в ближайшее время в заявке бронзовых призеров предыдущего чемпионата Украины должны появиться подписанные этой зимой Роман Вантух (аренда из "Динамо"), Артем Гордиенко и Богдан Мышенко.

Отметим, что в первом матче чемпионата Украины после зимней паузы, который состоялся на минувших выходных, команда Владимира Шарана неприятно удивила своих болельщиков: "Александрия" дома проиграла в аграрном дерби "Колосу" 1:2.

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