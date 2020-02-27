Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,65
26,8

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

С "Александрии" сняли трансферный бан: клуб вернул 6 миллионов долга хорвату

27 февраля, 16:03

Бронзовые призеры чемпионата Украины рассчитались с Барышичем и теперь смогут зарегистрировать новичков

Участник группового раунда Лиги Европы "Александрия" добился снятия трансферного бана. Ранее команде Шарана запретили регистрировать новичков из-за старых долгов перед своим бывшим футболистом – хорватом Йосипом Барышичем, которому клуб из Кировоградской области обязан был выплатить 233 тысячи долларов (почти 6 млн гривен).

В клубе настаивали, что ПФК "Александрия", задолжавший Йосипу Барышичу, и нынешний ФК "Александрия" – это разные юридические лица, тем не менее в апелляционном комитете ФИФА не согласились с доводами украинцев, следствием чего стало наложение на них трансферного бана.

Читайте также: Чемпиону мира разрешили сыграть против "Динамо" в чемпионате Украины

Реклама

Однако сегодня стало известно, что "Александрия" рассчиталась с Йосипом Барышичем, выплатив ему всю задолженность. Таким образом, уже в ближайшее время в заявке бронзовых призеров предыдущего чемпионата Украины должны появиться подписанные этой зимой Роман Вантух (аренда из "Динамо"), Артем Гордиенко и Богдан Мышенко.

Отметим, что в первом матче чемпионата Украины после зимней паузы, который состоялся на минувших выходных, команда Владимира Шарана неприятно удивила своих болельщиков: "Александрия" дома проиграла в аграрном дерби "Колосу" 1:2.

В тренде
Россиянка Мария Шарапова заявила о завершении карьеры в 32 года

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
19
17
2
0
51
9
42
53
Забитые 51
Пропущеные 9
Разница 42
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ДинамоДинамоДин
19
12
3
4
38
13
25
39
Забитые 38
Пропущеные 13
Разница 25
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
19
11
4
4
36
17
19
37
Забитые 36
Пропущеные 17
Разница 19
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ДеснаДеснаДес
19
10
3
6
29
14
15
33
Забитые 29
Пропущеные 14
Разница 15
Результаты последних матчей: П П В В П
5
АлександрияАлександрияАле
19
10
3
6
24
19
5
33
Забитые 24
Пропущеные 19
Разница 5
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
19
7
2
10
20
32
-12
23
Забитые 20
Пропущеные 32
Разница -12
Результаты последних матчей: В П В П В
7
МариупольМариупольМар
19
5
7
7
18
28
-10
22
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: П В Н Н П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
19
5
4
10
19
29
-10
19
Забитые 19
Пропущеные 29
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П В В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
19
5
3
11
15
32
-17
18
Забитые 15
Пропущеные 32
Разница -17
Результаты последних матчей: В В Н П П
10
ОлимпикОлимпикОли
19
5
3
11
16
33
-17
18
Забитые 16
Пропущеные 33
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
19
4
2
13
13
35
-22
14
Забитые 13
Пропущеные 35
Разница -22
Результаты последних матчей: П В П В П
12
КарпатыКарпатыКар
19
2
6
11
16
34
-18
12
Забитые 16
Пропущеные 34
Разница -18
Результаты последних матчей: Н П П П П

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины ФК Александрия

Источник: ua-football

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Защитник сборной Украины уехал из
Защитник сборной Украины уехал из "Шахтера" в польскую команду-середнякЧУ по футболу
"Шахтер" – "Десна": онлайн трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" – "Бенфика": видео голов и самые интересные моменты матча в ХарьковеЧУ по футболу
Киевское
Киевское "Динамо" решило закрыть клубный журнал на 19-м году изданияЧУ по футболу
"Шахтер" – "Десна": где смотреть матч чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Откровения Олега Блохина:
Откровения Олега Блохина: "Я угробил "Динамо"? У меня не получилось"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...